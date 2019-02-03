وسام نجيب محاضراً لدورة C الآسيوية

بغداد ـ الصباح الجديد:

بدأت في محافظة اربيل الدورة التدريبية الآسيوية فئة C للمدة من 2 لغاية 14 شباط الجاري، التي تقام بأشراف لجنة التطوير في الاتحاد المركزي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الفرعي في اربيل، وسمت اللجنة، سيروان سلمان مديرا للدورة، ووسام نجيب محاضرا، وعبد القادر حسين مساعدا، وسامي علي منسقاً، وارام علي ويونس حمد إداريين.

ويشارك في الدورة 24 مدربا، هم ” مظفر طالب وشوان خضر ومازن قادر وشوان عبد الله ونوميد سليم وسنكر مصطفى وفارس صادق وهندرين علي ومولود رمضان وشاخه وان صابر وهوشمند سلام ومحسن علي وشير يوشف وسردار فارس وهوشنك اسماعيل ودهام صالح وفواز كوجو ونيهاد جاسم وعمر محمد وسفين حمد ومحمد صابر وشوان احمد وبشره وصبور ومصطفى ابو بكر”.