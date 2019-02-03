نادي الحسين يضم حارس المرمى مهند ماجد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن نادي فريق الحسين الرياضي ترحيل حارس المرمى مهند جبار من فريق شباب النادي إلى الفريق الأول للذود عن شباك الفريق المشارك بدوري الدرجة الممتازة، وذكر مدرب حراس مرمى فريق نادي الحسين، ساجد جمعة، ان الامكانات الفنية الجيدة التي يملكها حارس المرمى الواعد مهند جبار مواليد 2000، اسهمت في نيله الثقة وتم الحاقه بالفريق الاول، ليكون حارس المرمى الرابع إلى جانب الثلاثي وسام محمد وحيدر جبار وكرار محمود.

وبين جمعة: فريقنا قرر اعارة حارس المرمى احمد خلف إلى فريق نادي العدالة في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة وفقا للتعاون المتواصل بين الناديين، حيث سيذود خلف عن شباك فريقه العدالة في مباريات دوري الدرجة الاولى لفرق بغداد المؤهل إلى الممتاز.

واشاد جمعة بالمستوى الذي يقدمه حراس مرمى فريقه في مباريات الدوري الممتاز بشهادة الإعلام والمتابعين، حيث يعتمد العنصر الشبابي والمنافسة في منح الفرصة للافضل في الوقوف بين خشبات المرمى.

كما، اشار المدرب سجاد جمعة، ان المعسكر التدريبي لفريق الحسين في اربيل بفترة توقف المنافسات كان ايجابية وشهد اقامة تدريبات مكثفة لمدة 7 ايام مع اجراء مباراة واحدة امام فريق أربيل انتهت لصالح الاخير بهدف من دون رد.