العراق يتقدم 8 مراكز في لائحة تصنيف الـFIFA

اليوم .. مباراة واحدة في افتتاح الجولة 15 لدوري الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقدم المنتخب العراقي لكرة القدم 8 مراكز في لائحة التصنيف الشهري التي يفصح عنها قسم الاحصاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم, حيث حل اسود الرافدين في المراكز الـ80 ، بعد ان جمع 1309,72 نقطة.

الارتقاء في سلم الترتيب جاء نتيجة الانتصارات التي حصدها المنتخب الوطني خلال الفترة القليلة الماضية سواء على الصعيد الدولي الودي او المناسبات الرسمية التي خاضها في بطولة اسيا المختتمة مؤخرا في دولة الامارات العربية المتحدة.وعلى وفق التقدم الاخير، حل العراق في المركز الثامن عربيا والتاسع اسيويا.

من جانب اخر، حددت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي عصر اليوم الاثنين موعداً لافتتاح الجولة 15 وذلك باقامة مباراة واحدة تجمع فريقي الحسين والبحري (لم يحدد مكانها بعد)، وتواصل منافسات الجولة يوم غدٍ الثلاثاء باجراء 5 مباريات، ففي المباراة الاولى يلتقي فريقا اربيل وضيفه الميناء في ملعب فرانسوا حريري، ويستقبل الكرخ على ملعبه فريق الديوانية، وفي ملعب امانة بغداد سيكون لقاء اهل الدار وفريق الشرطة، ويضيف فريق الحدود فريق النجف على ملعب التاجي، ويحتضن ملعب الشعب الدولي لقاء القمة الذي يجمع فريقي القوة الجوية ونفط الوسط، وتختتم مباريات الجولة يوم الاربعاء باقامة المباريات الاربع المتبقية، اولى المباريات ستجمع فريقي النفط والكهرباء على ملعب الصناعة، وفي ملعب الفيحاء في محافظة البصرة يستقبل فريق نفط الجنوب جاره فريق السماوة، ويحتضن ملعب التاجي لقاء الصناعات الكهربائية والطلبة، ويتواجه فريقا الزوراء وضيفه نفط ميسان في ملعب الشعب الدولي.

وحافظ فريق الشرطة على صدارته للترتيب العام من الدوري الكروي الممتاز برصيد 33 نقطة بانتهاء الجولة 14 بعد فوزه على مضيفه فريق السماوة برباعية نظيفة، واستعاد فريق الزوراء مركز الوصافة برصيد 31 نقطة بعد فوزه على منافسه الكهرباء بهدف وحيد، وحافظ كل من القوة الجوية والكرخ على مركزيهما الثالث والرابع برصيد 30 نقطة بعد فوزيهما على البحري وفريق الحسين بنتيجة (3/1) و(2/صفر) على التوالي.

إلى ذلك، وصل صباح أمس، إلى مدينة النجف، المحترف الكولومبي أربي مينا تمهيدا للالتحاق بصفوف فريق نفط الوسط .. وقال مشرف الفريق، فراس بحر العلوم، إن مينا يلعب مهاجما، ومن المنتظر أن يخوض مرانه الأول أمس. وبين أن اللاعب الكولومبي يمثل آخر تعاقدات الفريق في الانتقالات الشتوية، بعد ضم المغربي زكرياء إسماعيل.

يشار إلى أن نفط الوسط تعاقد قبل توقف الدوري مع المدرب القدير راضي شنيشل، لقيادة الفريق لنهاية الموسم.

من جانب اخر، تعاقد نادي أمانة بغداد، مع المحترف المصري محمد جبر، على سبيل الإعارة قادما من الاتحاد السكندري، لتدعيم الخط الدفاعي.وقال مدرب أمانة بغداد، عصام حمد، في تصريحات صحفية، إن اللاعب المصري سيخوض التدريبات الجماعية أمس، ويبدأ مع الفريق تحضيرا لمباراة الجولة الخامسة عشر من الدوري، أمام المتصدر الشرطة.

وأوضح أن اللاعب المصري سيكون إضافة نوعية في الخط الخلفي، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج إلى تدعيم الدفاع بلاعب يملك مؤهلات وخبرات كبيرة.يشار إلى أن عصام حمد، تسلم مهمة قيادة الفريق، خلفا للمدرب المستقيل ثائر أحمد.