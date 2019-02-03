وزير الاعمار يوقع عقد اعادة تأهيل جسر الموصل الثاني

بتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ

بغداد _ الصباح الجديد:

وقع وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكًين ريكاني عقد اعادة تأهيل جسر الموصل الثاني (جسر الحرية) في محافظة نينوى، بتمويل من قرض البنك الدولي الطارئ وبكلفة تجاوزت (10) مليارات دينار . وذكر الوزير في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة انه تم توقيع العقد مع شركة سعد العامة الشركة احدى شركات الوزارة التنفيذية وسيتم المباشرة في تنفيذ اعمال المشروع بأشراف دائرة الطرق والجسور خلال الايام المقبلة من اجل انجازه على وفق المواصفات الفنية المطلوبة وضمن الفترة الزمنية المحددة بواقع سنة واحدة. واوضح الوزير ان للجسر اهمية في تسهيل حركة النقل والتجارة في المدينة والوصول الى الخدمات الاساسية مثل الخدمات الصحية والتعليم والاسواق وغيرها وفك الاختناقات المرورية للمركبات وحركة السابلة بين شرق الموصل وغربها كونه يقع على نهر دجلة ويربط حي الفيصلية الواقع في الجانب الشرقي من الموصل بالمنطقة التجارية في مركز المدينة (باب الطوب). وأكد الوزير ان من اولويات واهتمامات عمل الوزارة هي اعادة اعمار الموصل بكل تفاصيلها من خدمات اساسية وبنى تحتية وطرق وجسور، حيث تعمل الوزارة بشكل حثيث وبكامل طاقتها لأنجاز ما يمكن انجازه في ظل التمويل المتوفر، كما ستسعى الوزارة خلال العام الحالي 2019 وعن طريق التمويل الحكومي او من خلال توفير تمويل اضافي من البنك الدولي والجهات المانحة الاخرى لإعمار اكبر عدد ممكن من الجسور والقناطر والطرق الموجودة في الموصل وايجاد خطة استراتيجية للتعامل مع حجم الدمار داخل الموصل والاسهام في وضع المخططات والبدء بأعمارها وهو ما يسهل عودة الحياة الطبيعية وعودة النازحين والتخفيف من معاناة المواطنين سواء داخل المدينة او القرى والاقضية التابعة لمدينة الموصل . يذكر ان جسر الموصل الثاني تم انشاؤه عام 1958 بطول 340 مترا وعرض اكثر من 15 مترا بواقع 9 امتار طريق للمركبات و3,30 للمماشي في كل جانب. على صعيد متصل تشرف دائرة الطرق والجسور على مشروع اعادة اعمار جسر الصقلاوية الكونكريتي في محافظة الانبار ضمن مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي بنسبة انجاز بلغت 92% بعد ان تعرض الجسر الى عمليات ارهابية ادت الى تدمير عدد من الفضاءات والاعمدة والدعامات.

ويتضمن العمل فيه ازالة الفضاءات المدمرة (6,9,10,11) وتكسير الدعامات المتضررة (9,10) وقبعات الاعمدة الخاصة بها وتكسير الدعامة السادسة وقبعة الاعمدة وصولا الى الخرسانة القوية وصب خرسانة مسلحة لقبعة الركائز للمحور السادس وقبعات الاعمدة للمحاور ( 10,9,6) وتجهيز ونصب الروافد للفضاء السابع عدد 9 روافد وصب خرسانة سطح الجسر ..