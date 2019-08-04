المركز العراقي للثقافة والآداب يحتفي بالناقد احمد البياتي

فلاح الناصر

احتفى المركز العراقي للثقافة والآداب، بالناقد والشاعر احمد البياتي في جلسة ضيفتها جمعية الثقافة للجميع في مقهى نازك الملائكة بحضور شخصيات أدبية وإعلامية

بدأت الجلسة بعزف النشيد الوطني وارتداء اعضاء المركز العراقي للثقافة والآداب علم العراق، ثم قراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق، وكلمة ترحيب بالضيوف ألقتها رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتورة دينا الجبوري.

تحدث البياتي عن بداياته مع الكتابة والمسيرة الأدبية، وسرد العديد من القصص التي رافقت رحلته مع القلم وكتابة الشعر، وشهدت الجلسة القاء قصائد تنوعت بين حب الوطن والغزل “الفصيح والشعبي”، ومداخلات لنقاد وادباء.

يشار إلى ان البياتي، يعمل حاليا سكرتيرا لصحيفة البينة الجديدة، ورئيسا للقسم الثقافي، وله اصدارات عدة، منها مجموعات قصصية بعنوان “موسيقى لوجوه مقنعة”، و”مجموعة شعرية” وبيت فوق حافة الوهم “مجموعة قصصية” عام 2006، وثلاث مجموعات شعرية بعنوان، شجن القناديل 2007 وهمس النخيل 2008، وقيد الطبع مجموعتان شعريتان ومجموعة قصصية ورواية.