انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الثالث

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انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء ساحرة، بدءًا من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي، حيث حرص المهندس نجيب ساويرس – مؤسس مهرجان الجونة السينمائى والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعي الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائى والسيد إنتشال التميمي – مدير مهرجان الجونة السينمائى والفنانة بشرى رزة رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة والمدير الفني أمير رمسيس على التواجد منذ اللحظات الأولى لبدء توافد الحضور على السجادة الحمراء.

وشهدت السجادة الحمراء حضور النجوم يسرا وليلي علوي والهام شاهين ومنى زكي وداليا البحيري ورانيا يوسف وشيري عادل واحمد الفيشاوي وزوجته وخالد سليم وزوجته وكنده علوش وعمرو يوسف والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والمطرب أبو وزوجته ورانيا يوسف وأمينة خليل وأحمد داوود وزوجته علا رشدي وهاني رمزي ونيكولا معوض ونيكول سابا ورايا ابي راشد والنجم المصري العالمي مينا مسعود، وغيرهم

الحفل حمل أجواء رائعة بداية من ديكورات المسرح والتي قدمها محمد عطية والإضاءة التي قام بتصميمها أحمد المرسي وإخراج الحفل الذي قدمه طوني قهوجي مرورًا بأجواء السجادة الحمراء وتصميمها، وبدا الحفل بأغنية قدمها الفنان اكرم حسني وجاءت بعنوان “سيما».

ومن جانبه قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، إن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة تحمل الكثير من الطموحات والأهداف وإن كل يوم من التسعة أيام هى مدة المهرجان تحمل الكثير من المتعة من خلال تقديم الأفلام فى مسابقاته الثلاثة هي أبرز إنتاجات السينما العالمية والحاصلة على جوائز من كان وبرلين وفينسيا ولوكارنو وغيرها.

وأكد انتشال التميمي أن نجاح منصة الجونة لم يكن ممكنًا إلا بدعم العديد من الجهات التى وجه لها الشكر إضافة إلى أن المهرجان يشمل فعاليات حفل موسيقى بمشاركة 70 عازف بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى والاحتفال بمئوية إحسان عبد القدوس بتقديم مقتنياته لأول مرة.

أعلنت النجمة منى زكى من خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة عن اتفاقية من نوع خاص بين مهرجان الجونة واليونيسف وبذلك باعتبارها سفيرة لليونيسيف وهي الاتفاقية التي تستمر لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولي.

منح النجم المصري العالمي مينا مسعود، الفنانة المغربية نسرين الراضى جائزة مؤسسته الخيرية «EDA» ، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، أُسسها تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، وذلك عن فيلمها «آدم»، والذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا.

من جانبه قال مينا مسعود أن هذه الجائزة تم تصميمها لتكرم الفنانين ذات الجنسيات المختلفة، وأنه سعد هذا العام بمشاهدة العديد من الأفلام المختلفة من كافة الثقافات، وتأثر بكل ما شاهده مؤكدا أنه وقع في غرام فيلم «أدم»، لانه يروي قصة للعديد من الاجيال من خلال ثلاثة سيدات من شمال افريقا غير عاديات لديهن قوة والتزام ذكرته بوالدته واخواته وبالطريقة التي تربي عليها.

وشهد حفل الافتتاح منح جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرجة مي مصري وقدم لها الجائزة المخرج هاني أبو أسعد فيما صعد أعضاء لجان تحكيم المهرجان علي المسرح وهم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصرى خيرى بشارة، والمخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي ، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، و الناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيى الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي، إضافة إلى رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان «موسى إنفايت» السينمائي في السنغال، و المخرجة والمنتجة آن أجيون، و لودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، و مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله، ورئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، و المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، و الممثلة التونسية درة زروق، واختتم حفل افتتاح مهرجان الجونة بعرض لفرقة مياس.