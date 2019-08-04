  • الأحد , 4 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إلغاء تصوير فيلم “جابر” في الأردن

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الصباح الجديد – وكالات:
قرر فريق عمل فيلم “جابر”، السبت، وقف تصوير الفيلم في الأردن، بعد “اللغط” الذي أثاره سيناريو العمل الفني.
وكان فيلم جابر قد أثار جدلا وغضبا بين الأردنيين، بسبب المزاعم التي أشار اليها العمل بأحقية اليهود في جنوب الأردن وتحديدا البتراء وأيضاً أحقيتهم بفلسطين.
وقال مخرج الفيلم محي الدين قندور في بيان، “إن فريق العمل ارتأى إلغاء تصوير الفيلم بعد حالة من اللغط اثيرت بشأنه، ومنعا لكل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة قضايا قد تؤثر على الأمن الوطني الأردني”.
وأضاف أن سبب الإلغاء يعود أيضا “لسوء فهم البعض لرسالة الفيلم، وقيام البعض الآخر بلي النصوص وتوظيفها للمساس بالثوابت الوطنية التي أؤمن بها”.
وتدور أحداث الفيلم بشأن صبي من منطقة البتراء يعثر على حجر في البتراء عليها كتابات عبرية، ثم يقوم ببيعها لعالم آثار أجنبي، ليتم تهريبها بعد ذلك.
وشارك في تمثيل الفيلم، ممثلون أردنيون وأميركيون وبريطانيون وروس، لكن الممثلين الأردنيين انسحبوا بسبب ما قالوا إنها مغالطات موجودة في سيناريو الفيلم.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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