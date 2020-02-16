وزراء دفاع لناتو سيزيدون اعداد عسكرييهم في العراق

الصباح الجديد ـ وكالات:

اعلن الامين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ ان الحلف قرر زيادة عدد العسكريين في العراق .

واكد ستولتنبرغ، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات اليوم الثاني من منتدى ميونخ للامن :” ان المعركة ضد تنظيم داعش لم تنته ، وعلينا ان نضمن ان لا يعود التنظيم مرة اخرى”.

واضاف :” ان تنظيم داعش لم يعد يسيطر على كثير من الاراضي في العراق والشام كما كان بالسابق”.

واشار ستولتنبرغ الى :” ان وزراء دفاع حلف الناتو قرروا هذا الاسبوع زيادة الدعم الى العراق”، في اشارة الى زيادة عـدد العسكرييـن في العراق.