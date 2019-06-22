جنرال اليكتريك تعد برامج تطويرية لتدريب الملاكات العراقية الشابة

تسعى لتعزيز ريادة الأعمال وتوسيع الطاقات المعرفية

بغداد _ الصباح الجديد :

تسعى شركة جنرال الكتريك الى دعم الشباب العراقي وتسليط الضوء على ابداعاته في محاولة للكشف عن الجوانب الابداعية في هذا البلد.

وقد اصبح العمل مع الشباب على أساس تخصصي وواحداً من الاتجاهات الرئيسة التي بدأت تشق طريقها في غالبية البلدان والمجتمعات، والتي تستهدف صقل الشخصية الشبابية، وإكسابها المهارات، والخبرات العلمية والعملية، وتأهيلها التأهيل المطلوب لضمان تكيفها السليم مع المستجدات، وتدريب القادة الشباب في شتى الميادين المجتمعية ، مما جعل الشركات الكبرى ان تسعى عبر ارجاء المنطقة الى تنمية الرأس المال البشري كأولوية قصوى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى السعي لتعزيز ريادة الأعمال وتوسيع الصناعات المعرفية

وقالت المهندسة ريما طبرة مدير مشروع فعلي داخل قطاع الطاقة انها تعمل مع شركة جنرال الكتريك منذ عام 2017 في مجال الطاقه وحاليا ضمن فريق ادارة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في برنامج تطويري يختص بتدريب الملاكات العراقية الشابة في مشروعي محطتي كهرباء السماوة والناصرية المركبتين.

واضافت انها تعمل ايضا على دعم إدارة الموقع في محطة كهرباء السماوة المركبة جنبا إلى جنب مع فريق العمل لتنفيذ المشروع وتعد فرصة كبيرة للتعلم، واكتساب الخلفية التقنية المطلوبة وبناء أساس متين لبدء العمل بشكل متواصل ، لافتة الى وجود برامج خاصة لاستقطاب الشباب اضافة الى وجود عدد اخر ضمن هذا البرنامج لتطوير مهاراتهم وقابلياتهم الفنية والادارية واللوجستية في ادارة مفاصل الشركة .

واوضحت المهندسة ريما انها تشعر بالفخر بقدرات الشباب التي تسمح لهم بالابداع من خلال التعلم والمثابرة لتحقيق الاهداف المطلوبة في توفير الطاقة الكهربائية ومعالجة مكامن الخلل التي يعاني منها الشعب العراقي منذ سنوات طويلة ، من خلال التحدي كمهندسة تعمل مع زملائها الشباب من الفنيين والمهندسين الذين تدربوا من خلال الدورات المتواصلة التي تنظمها شركة جنرال الكتريك من اجل توفير الطاقة الكهربائية بما يكفي الى جميع العراقيين على مدار اليوم .

واشارت المهندسة ريما الى ان وجودها في موقع العمل اصبح تجربة ملهمة على جميع الاصعدة وخاصة بعد توفير الدعم من جميع الاتجاهات سواء من العاملين في شركة جي اي او زملائي من شركة انكا او من ملاكات وزارة الكهرباء ، معربة في ختام حديثها عن الفخر في اسهام المهندسين الشباب في حل مشكلة ازمة الطاقة الكهربائية التي عانى منها العراق وما زال يعاني منها لسنوات طويلة ، لافتا الى سعيها الدائم والدؤوب للعمل على صيانة وتأهيل الوحدات واضافة محطات جديدة من اجل ايصال التيار الكهربائي الى جميع العراقيين ، مؤكدة انها بعملهاهذا تكون قد خففت العبء عن كاهل المواطنين من اجل توفير الراحة لهم وخاصة بعد رفع معاناتهم في فصل الصيف القائظ .

ويتمثل دور جنرال الكتريك كشريك للعراق في مواصلة تقديم أحدث الحلول والتقنيات ومشاركة أفضل الخبرات مع عملائنا المحليين لنعمل معاً على تعزيز البنى التحتية في العراق- وبما يشمل أهم القطاعات الحيوية: توليد الطاقة، النفط والغاز، معالجة المياه، الطيران والرعاية الصحية ، والشركة فخورة للغاية بما حققته «للطاقة» خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث قدم العديد من الخدمات والتحديثات التي ساعدت وزارة الكهرباء على تحقيق أعلى مستويات إنتاجية في قطاع الطاقة بالعراق منذ 15 عاماً.