شركة نفط البصرة تفتتح عددا من المشاريع المهمة في حقل غرب القرنة / 1

خلال احتفالها باليوبيل الذهبي لتأسيسها وبحضور لجنة الطاقة النيابية

البصرة _ سعدي السند :

برعاية وزير النفط ثامر الغضبان وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب احتفلت شركة نفط البصرة باليوبيل الذهبي لتأسيسها .

الشركة افتتحت بهذه المناسبة عددا من المشاريع الحيوية في حقل غرب القرنة/1 وتكريم الوقفات البطولية لمنتسبي شركة نفط البصرة لتصديهم بعزيمة وإصرار للسيول الجارفة التي هددت الحقول النفطية في مجنون وغرب القرنة.

والقى المدير العام لشركة نفط البصرة المهندس إحسان عبدالجبار إسماعيل كلمة بالمناسبة شكر فيها كل من حضر ومن اسهم ويسهم في إزدهار الشركة كونها المورد الأهم لاقتصاد البلد، كما أثنى على الجهود التي قدمتها قيادة عمليات البصرة وهيئة الحشد الشعبي ووزارة الموارد المائية في التصدي للسيول التي واجهت حقول الشركة للمدة من الثاني عشر من شباط ولغاية الثالث من آيار الماضي.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن أهم الأعمال التي قامت بها الشركة من خلال إنشاء السداد الترابية وتشييد الجسور الأنبوبية لتحويل مجرى المياه إلى الأهوار القريبة للإستفادة منها مستقبلاً.

ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية في البصرة أوبريتا بعنوان ( نبع الخير) . من كلمات داود الغنام وألحان يوسف نصار وإنتاج إعلام نفط البصرة ..

وفي ختام الحفل كرمت شركة نفط البصرة الفريق جاسم قاسم نزال قائد عمليات البصرة ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ونائبه أبو علي الكوفي وعدداً من الشخصيات والمنتسبين الذين اسهموا بالتصدي للسيول.

مشاريع حيوية

وسبق الأحتفال بيوم الشركة إفتتاح عدة مشاريع حيوية في حقل غرب القرنة/1 من قبل رئيس وأعضاء لجنة الطاقة النيابية ، اذ تم إفتتاح مشروع ضفة العزل الأولية في المحطة الثامنة بطاقة 100 ألف برميل في اليوم ومشروع ضفة النفط الرطب ( ضفة عزل كاملة ومتنقلة بطاقة 40-50 ألف برميل باليوم) ،

وكذلك مشروع الماء المصاحب لمعالجة المياه المصاحبة بعد تجميعها من ضفاف النفط الرطب في محطات العزل الثلاث لتصبح مياها نقية صالحة للحقن وبطاقة 90 ألف برميل ماء باليوم ومشروع إنشاء الخزانات المرحلة الثانية وهو مشروع لتوسيع الطاقة الخزنية للمحطة الثامنة بعد إدخال مشروع ضفة العزل الأولية. DS-8 IOT للعمل.

هذا وأعرب رئيس لجنة الطاقة النيابية هيبت الحلبوسي عن سعادته بما شاهد من منجزات اسهمت وستسهم في إنعاش إقتصاد البلد، وما يقدمه المنتسبون من نكران للذات وما وصلت اليه الصناعة النفطية في شركة نفط البصرة

ورافق الوفد الزائر المهندس إحسان عبد الجبار إسماعيل المدير العام لشركة نفط البصرة وعدد من المسؤولين والمهندسين والفنيين في الشركة.

وواصلت لجنة الطاقة في مجلس النواب زيارتها للمواقع النفطية في شركة نفط البصرة حيث شملت الزيارة موقع محطة عزل حمار مشرف وتم اللقاء بالمنتسبين والاستماع لشرح مفصل عن أهم الانجازات التي تحققت فيها بصفتها واحدة من أحدث المحطات وأكثرها تطوراً في العراق والشرق الأوسط .

كما زار الوفد النيابي شركة الحفر العراقية وشركة غاز الجنوب وغاز البصرة للوقوف على الاحتياجات والمعوقات التي تعاني منها هذه الشركات وسبل معالجتها والمشاريع التي نفذتها.

وانتخب موظفو شركة نفط البصرة عبر 12 مركزاً انتخابياً موزعة على مواقع الشركة ثلاثة أشخاص من بينهم ليمثلهم فعلياً اثنان منهم في مجلس إدارة الشركة فيما يبقى الثالث كبديل احتياط.

وفي خلال جولته التفقدية لعدد من المراكز الانتخابية قال عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، معاون المدير العام لشؤون الخطط والموازنات أحمد فاضل إدهيم ان الانتخابات مضت بشكل جيد وبحضور جهات رقابية عدة ممثلة بالقسم القانوني وقسم حماية المنشآت النفطية وإعلام الشركة إضافة إلى ممثلين عن المرشحين أنفسهم، ولم تؤشر اية مشكلات في أثناء ذلك من شأنها أن تؤثر على سير العملية الانتخابية ، وقد رافق المعاون في هذه الجولة عبد الجبار عباس محمد مدير هيئة تشغيل حقل غرب القرنة /1، و مبدر ضيدان وكيل مدير قسم العلاقات العامة.

واسفرت النتائج الأولية عن فوز مبارك صاهود محمد كامل في المركز الأول بـ6775 صوتاً، ووسام رحمن مطر ظاهر بـ 6610 أصوات، وعلي عبد علوان عبد الله بـ 5754 صوتاً.