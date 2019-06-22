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حواريات مع المتنبي.. كتاب جديد للدكتور عدنان الظاهر

ثقافة
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عدنان الظاهر عن دار الفرات للثقافة والإعلام في الحلة – العراق، صدر للأستاذ الدكتور المغترب عدنان عبد الكريم الظاهر السريراتي (ابن الحلة البار) كتاب (حواريات مع المتنبي).
يقع الكتاب في (282) صفحة من الحجم الوزيري ، ويتضمن رحلة وحوار مع شاعر العرب الأكبر ابو الطيب المتنبي من ضفاف دجلة والفرات الى أوربا…
قدم للكتاب الأستاذ الشاعر جبار الكواز، وقد تضمّن: الجزء الاول: جدل على ضفاف دجلة والفرات، الجزء الثاني: المتنبي في ميونخ، المتنبي ودولة الخروف الأسود في بريطانيا، والكتاب جدير بالقراءة والتمعن. نبارك لأستاذنا القدير (الظاهر) هذا المنجز.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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