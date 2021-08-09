المركز العراقي للتنمية الإعلامية يناقش «الكتب المضللة»

بغداد – الصباح الجديد:

عقدت مجموعة تحصين الثقافة في المركز العراقي للتنمية الاعلامية في صباح يوم الجمعة 2021/8/6 وعلى قاعة د علي الوردي في المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي و بحضور اكاديمي واعلامي متميز الندوة التي حملت عنوان ( قراءات في كتب مضللة ) حاضر فيها كل من د فائز الشرع التدريسي في الجامعة المستنصرية ود عبد الوهاب الراضي رئيس اتحاد الناشرين في العراق ود الشيخ عقيل الكاظمي رئيس مركز تقريب للدراسات والبحوث

وافتتح الندوة د عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية بعد ان عرف الحضور بالمجموعة واهدافها وعملها واسباب اختيار عنوان الندوة لاهمية مناقشة تداعيات اغفال ما يصدر من كتب شتائمية وبأسلوب تسقيطي لعقائد المسلمين

ركز المحاضرون على انتشار كتب مضللة وتوجيه النقد والشتائم للديانات وللذات الالهية وشخص الرسول الاكرم (ص) والقران الكريم والكعبة المشرفة . و مايترتب على هذه الثقافة الغريبة على المجتمع العراقي من انتشار للالحاد والشذوذ الجنسي وتهديم لمنظومة القيم الدينية والمجتمعية التي تربى عليها ابناء الشعب العراقي وامتنا الاسلامية .

واكد المحاضرون والمتداخلون من الحضور على ضرورة تحصين المجتمع والاسرة العراقية من سموم هذه المنشورات والانشطة الاعلامية المشبوهة والتي ترتبط بشكل وثيق باعداء الدين والوطن ، كما اكد الجميع على العمل الجاد لابراز الاسلام الحقيقي للجميع بعيدا عن التطرف والغلو والاصوات المسيئة باسم الدين .