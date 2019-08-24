اليوم ..بدء امتحانات الدور الثاني للدراستين المتوسطة والإعدادية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل امس السبت عن توجه الطلبة اليوم الاحد ﻷداء الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية والمتوسطة في جميع انحاء العراق للدور الثاني.

وقال السهيل في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان الوزارة انهت استعداداتها اللوجستية كافة والخاصة بإجراء الامتحانات العامة الوزارية للدراسة الاعدادية/ الدور الثاني ، بفروعها {العلمي، الادبي، المهني، والاسلامي} والمتوسطة للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩”.

وبين السهيل انه سيتوجه جميع الطلبة بالمدارس الحكومية والاهلية ، مضيفاً ان اللجان الفرعية للإمتحانات في المديرية العامة كافة عقدت ندوات تعريفية لمديري المراكز والمعاونين من اجل شرح التعليمات الامتحانية .

وتابع ان اللجان هيأت اجهزة كشف وسائل الغش الالكتروني التي زودتها وزارة التربية في وقت سابق، فيما نسقت الوزارة ايضا مع بعض الجهات الخدمية والامنية لتوفير عناصر الامن لجميع المراكز فضلا عن توفير الطاقة الكهربائية .