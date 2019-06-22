مواهب العراق لديهم فرصة للألتحاق بمدارس نادي ريال مدريد

السفير الإسباني خوان أسكوبار لـ «الصباح الجديد»:

أربيل ـ أمجاد ناصر الهجول:

اكد السفير الإسباني في العراق خوان خوسيه اسكوبار بأن ادارة نادي ريال مدريد ستستقبل الاطفال الناجين من حادثة مباراة قضاء بلد الارهابية التي ذهب ضحيتها العشرات من محبي لعبة كرة القدم مجانا لزيارة النادي و مدينة مدريد و التجول في إسبانيا لان مهمتنا ليست فقط استحصال الاموال للمشاركة في المدارس الكروية بل لدينا مشاريع انسانية عديدة لان الرياضة تعد من اهم الوسائل لارساء لغة المحبة والسلام بين الشعوب .

مضيفا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده القسم التجاري لفريق نادي ريال مدريد الإسباني في فندق اربيل الدولي (الشيراتون) للاعلان عن زيارته للعاصمة بغداد : هذه اول زيارة رسمية لادارة فريق ريال مدريد الذي يعد من اهم المؤسسات الرياضية في اسبانيا بهدف مشاركة الاطفال من اعمار 9 الى 15 سنة , من الموهوبين ومجبي لعبة كرة القدم في المدارس الكروية لفريق ريال مدريد لزيارة النادي و التجوال في المدن الاسبانية.

وقال: انا كسفير تشرفت للحضور و الاعلان عن هذا الحدث الكروي الكبير في العراق , والجميع يعلم بان الرياضة وخاصة كرة القدم اصبحت ضمن السياسية في العالم و ان الدور الإسباني من اهم الدوريات المتابعة بجميع انحاء العالم وهذا ما يسمى بدبلوماسية كرة القدم , وربما هناك من ينزعج فاليوم اقدم فريق ريال مدريد و غدا اقدم فريق برشلونة او اي فريق اخر لان مهمتي العدل بين الجميع وهذا ما نتمنها للجمهور الرياضي يكون بهذه الروح الرياضية .

كما اكد السفير الإسباني في العراق خوان خوسيه اسكوبار : وجودي هنا هو تأكيد بأن هذا الوفد رسمي لادارة نادي ريال مدريد وليس كما اشيع في وسائل التواصل الاجتماعي بانه غير رسمي ولا يمثل النادي , ومهمتنا الحالية تثبيت الألية و الخطة لزيارة العاصمة بغداد و بقية المحافظات العراقية لتسهيل مهمة الوفد الاخر الذي سيكمل مسيرتنا والعمل على مشاركة اطفال العراق مع اطفال العالم في اسباني لتبادل الخبرات وزرع الثقة كما سيساعد المدربين العراقيين على كشف المواهب الكروية في المستقبل .

كما اقدم الشكر الكبير و الامتنان للعازف العراقي الموسيقار العالمي نصير شمة على الحفل الموسيقي الذي قدمه في قلعة اربيل الذي سيذكره التاريخ و يخلده هذا المكان بما قدمه من روعة وابداع .