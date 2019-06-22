رياض يحضر فعاليات مهرجان تونس عاصمة الشباب العربي

إعلام الشباب والرياضة:

افتتح مساء أول أمس حفل تونس عاصمة للشباب العربي للعام 2019 بمدينة الثقافة بحضور وزيرة الشباب والرياضة التونسية سنية بن الشيخ وكاتب الدولة التونسية للشباب عبد القدوس السعداوي والوزير المفوض لشؤون الشباب في الجامعة العربية عبد المنعم الشاعري وحضور بهي من وزراء الشباب والرياضة العرب يتقدمهم الدكتور احمد رياض وزير الشباب والرياضة العراقي.

وشهد الافتتاح كرنفالا بهيجا في الباحة الخارجية للمدينة وسط تفاعل كبير من الحضور، ومن ثم انتقل الجميع الى مسرح مدينة الثقافة لتكملة مراسم الحفل .

واكد الوزير المفوض لشؤون الشباب في الجامعة العربية عبد المنعم الشاعري في كلمة له ان الهدف من العاصمة العربية للشباب هو تقوية اواصر التعاون والانسجام بين شباب الشعوب العربية وابعادهم عن مظاهر الارهاب لاسيما وانهم صناع المستقبل مشيرا الى ان جامعة الدول العربية حريصة على استمرار مثل هذه الفعاليات لنبذ العنف وارسال صورة رائعة عن الشباب العربي للدول الاخرى .

واعلنت وزيرة الشباب والرياضة سنية بن الشيخ بكلمة لها عن الافتتاح الرسمي لتونس عاصمة للشباب العربي معبرة عن سعادتها وشكرها لجامعة الدول العربية لمنحهم هذه الفرصة الكبيرة التي ستعطي فرص عمل للشباب التونسي وتزيد من اواصر التلاحم والتقارب مع اقرانهم من الدول العربية الاخرى.