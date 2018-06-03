الصدر يمهل الحكومة أياما للنظر في مسألة الماء والكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:

أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأحد، الحكومة بضعة أيام، وذلك من أجل إيجاد حل لأزمتي الماء والكهرباء، في حين تعهد بـ”إرجاع الحق”، حسب تعبيره.

وقال الصدر، في تغريدة له على “تويتر” أمس الاحد، إن “هناك جهود للانتقام من العراقيين بعد انتصار الاصلاح في الانتخابات”، وأضاف “ما انا وما قدري وما خطري، كي يدفع العراق والعراقيون ضريبتي؟ انا من يذود عنهم ويضحي بالغالي والنفيس من اجلهم، فاذا كان انتصارنا (ال الصدر) او انتصار الاصلاح بداية للانتقام من العراق والعراقيين فأنني سوف لن اسمح بذلك”.

وتابع ” فما خلقنا نحن ال الصدر الا قرابين للشعوب المظلومة والمضطهدة، وفي خدمة الفقراء والمحتاجين ولن اسمح باذاهم او الاضرار بهم “.

وأوضح الصدر، قائلا ” انا على يقين، ان قطع الماء والكهرباء عن الشعب لن يركعهم، شعب العراق ابي لن ينثني وسيبقى مرفوع الرأس شامخاً”.

وختم تغريدته بالقول ” لذا نعطي الحكومة فرصة بضعة ايام للنظر في مسألة الماء والكهرباء، والا فافسحوا المجال لنا للعمل من اجل ارجاع حقوقنا وهيهات منا الذلة”.