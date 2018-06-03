  • الأحد , 3 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • الحكيم يطالب بإلزام دول الجوار بقانون الدول المتشاطئة

الحكيم يطالب بإلزام دول الجوار بقانون الدول المتشاطئة

شؤون عراقية
0 تعليق
40 views

بغداد- الصباح الجديد:
حمّل رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، المجتمع الدولي مسؤولية إلزام دول الجوار بقانون الدول المتشاطئة لمراعاة حصة العراق المائية، داعياً إلى الإسراع في وضع خطة عاجلة ورصينة لإنشاء السدود والخزانات.
وأعرب السيد الحكيم عن قلقه البالغ بشأن الأنباء التي تتحدث عن الخطر الذي يهدد العراق بعد استئناف الخزن في سد (اليسو) التركي والذي سيكون ذات تداعيات خطيرة على الصعد البيئية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في العراق، سيما بعد التقارير الميدانية التي تؤكد تراجع منسوب مياه نهر دجلة.
وحذر من الآثار الخطيرة التي تستهدف الإنسان والثروتين الزراعية والحيوانية والتركيبة السكانية والحركة الديموغرافية، حاثا الحكومة العراقية ووزارتي الخارجية والموارد المائية على التعامل مع هذا الملف الحساس بجدية وتفعيل القنوات الدبلوماسية كافة مع الجارة تركيا وحمل المجتمع الدولي على إلزام دول الجوار بقانون الدول المتشاطئة لمراعاة حصة العراق المائية.
ودعا السيد الحكيم إلى الإسراع في وضع خطة عاجلة ورصينة لإنشاء السدود والخزانات المائية على نهري دجلة والفرات لتلافي الأخطار المحدقة مستقبلا.

كلمات دالة: ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد