الحكيم يطالب بإلزام دول الجوار بقانون الدول المتشاطئة

بغداد- الصباح الجديد:

حمّل رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، المجتمع الدولي مسؤولية إلزام دول الجوار بقانون الدول المتشاطئة لمراعاة حصة العراق المائية، داعياً إلى الإسراع في وضع خطة عاجلة ورصينة لإنشاء السدود والخزانات.

وأعرب السيد الحكيم عن قلقه البالغ بشأن الأنباء التي تتحدث عن الخطر الذي يهدد العراق بعد استئناف الخزن في سد (اليسو) التركي والذي سيكون ذات تداعيات خطيرة على الصعد البيئية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في العراق، سيما بعد التقارير الميدانية التي تؤكد تراجع منسوب مياه نهر دجلة.

وحذر من الآثار الخطيرة التي تستهدف الإنسان والثروتين الزراعية والحيوانية والتركيبة السكانية والحركة الديموغرافية، حاثا الحكومة العراقية ووزارتي الخارجية والموارد المائية على التعامل مع هذا الملف الحساس بجدية وتفعيل القنوات الدبلوماسية كافة مع الجارة تركيا وحمل المجتمع الدولي على إلزام دول الجوار بقانون الدول المتشاطئة لمراعاة حصة العراق المائية.

ودعا السيد الحكيم إلى الإسراع في وضع خطة عاجلة ورصينة لإنشاء السدود والخزانات المائية على نهري دجلة والفرات لتلافي الأخطار المحدقة مستقبلا.