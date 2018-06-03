الرقابة المالية: سجلنا 11 مخالفة على أجهزة الفرز الإلكتروني لم تأخذ بها المفوضية

بغداد ـ الصباح الجديد:

رد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أمس الأحد، على بيان مفوضية الانتخابات المستقلة بشأن تدقيق إجراءات التعاقد مع شركة ميرو سيستمز الكورية الجنوبية الخاص بتصنيع وتعبئة ورزم ونقل أجهزة مشروع العد والفرز الإلكتروني، مشيراً الى تشخيصه 11 مخالفة للمفوضية، ولم تأخذ بها الأخيرة.

وقال الديوان في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “العديد من الصحف والوكالات نشرت يوم الاثنين 28 أيار 2018 بيانا لمفوضية الانتخابات وجاء في بيان المفوضية في احدى الفقرات (علما أن جميع هذه العقود دققت من قبل ديوان الرقابة المالية ولا توجد أي ملاحظات عليها)”.

وأضاف “نود أن نصحح هذه المعلومة بأن ديوان الرقابة المالية الاتحادي كان قد اصدر تقريراً موجهاً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ذي العدد (ع/5/48/19600) في13/9/2017 بشأن تدقيق إجراءات التعاقد للعقد (3) لسنة2017 مع (شركة ميرو سيستمز) الكورية الجنوبية الخاص بتصنيع وتعبئة ورزم ونقل أجهزة مشروع العد والفرز الالكتروني والخدمات المتصلة وفيه ملاحظات مهمة ومفصلة بشأن العقد والإجراءات التعاقدية وتدقيق الأوليات الخاصة بالشركة المعنية”.

وتابع انه ” شخص الديوان إحدى عشرة ملاحظة لم تأخذ بها المفوضية من ضمنها كتاب السفارة العراقية في كوريا الذي يوضح أن الشركة (شركة تجميع) وليست مصنعة خلافا لضوابط التعاقد وعدم تناسب رأس مال الشركة المصنعة مع قيمة العقد حيث أن مبلغ العقد (97432) مليون دولار ورأس مال الشركة (سبعة مليون دولار)”.