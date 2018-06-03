السوداني: العراق نفّذ برامج لتدعيم الأمن والاستقرار المجتمعي

خلال كلمته أمام الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي

متابعة الصباح الجديد:

اكد رئيس وفد العراق للدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني ان العراق نفذ السياسات والبرامج التنموية في مجالات مكافحة الفقر والبطالة والعنف والتهميش والاعاقة النفسية والتي تندرج ضمن خطة التنمية (2018-2022) التي تركز على ارساء اسس الحوكمة الرشيدة وتحقيق الاصلاح الاقتصادي .

واوضح وزير العمل خلال كلمته التي القاها في حفل افتتاح المؤتمر ان تنفيذ تلك السياسات اسهمت في تعزيز قدرات قواتنا المسلحة وابطال الحشد الشعبي والقوات الساندة الاخرى في القضاء على عصابات داعش الارهابية وفلولها المجرمة وايضا القضاء على البؤر الارهابية والاجرامية في العراق.

واضاف السوداني ان الحاجة في العراق قائمة الى برنامج العمل اللائق وتعزيز سبل التعاون من اجل اعادة تأهيل المناطق المحررة وايضا تعزيز قابلية الشباب للحصول على فرص العمل اللائقة وكذلك الحاجة الى معالجة عمل الاطفال وزيادة قابلية مشاركة المرأة في العمل وتعزيز الاقتصاد ، مشيرا الى اهمية دعم البرنامج الحكومي للاستثمار بما يتناسب ومرحلة مابعد الصراع وتعزيز الصمود لضمان عدم عودة حاضنات الارهاب لتلك المناطق.

واوضح وزير العمل ان حكومة العراق ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية صممت برامج للامان الاجتماعي تعمل على تدعيم الامن والاستقرار المجتمعي واهم فقراته تأمين الاعانة الاجتماعية لـ(5) ملايين مواطن وكذلك اطلقت الوزارة البرنامج التجريبي للاعانات المشروطة بالصحة والتعليم في مناطق مختارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين للتشجيع على الاستمرار في التعليم والانخراط في البرامج الصحية وكذلك الاستعداد لتنفيذ المشروع الطارىء والخاص بتدعيم الصمود في المناطق المحررة بالتعاون مع البنك الدولي والمتضمن منح القروض الصغيرة والتاهيل النفسي لاعادة دمج الافراد بالمجتمع بعد صدمة داعش وايضا العمل على برنامج للتخفيف من الفقر وبذل الجهد لاصلاح النظام التقاعدي والضمان الاجتماعي لرفع وتوسيع الشمول بالضمان الاجتماعي.

وطالب السوداني المؤتمر بضرورة تفعيل تعاون عمل المنظمة بصورة اكبر مع العراق من اجل تصميم برنامج وطني للعمل اللائق واجراء مسح لسوق العمل العراقي الى جانب بناء قدرات الشركاء الاجتماعيين لضرورة الامتثال لاحكام اتفاقية العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 التي صادق عليها العراق عام 2018. هذا وتناقش الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي التي تستمر لغاية الثامن من حزيران الجاري التعاون الإنمائي للمنظمة في سياق إصلاح منظومة الأمم المتحدة وكذلك تطبيق معايير العمل الدولية وايضا مناقشة وضع حقوق العمال في بلدان العالم وتناقش مسحاً عاماً أجري على معايير وقت العمل بما يعكس خبرة الدول الأعضاء

على صعيد متصل اشاد مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر بتصديق العراق على اتفاقية العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 برغم ما تعرض له العراق من ظروف صعبة، عادا ان الحدث مهم للعراق والمنظمة .

واكد مدير عام المنظمة خلال توقيع محضر ايداع الاتفاقية في المنظمة مع رئيس وفد العراق المشارك في اعمال الدورة (107) للمنظمة المنعقدة في جنيف وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني على التعاون المشترك بين العراق ومنظمة العمل الدولية سيكون له الاثر البالغ في تعزيز حقوق العمال العراقيين.

من جانبه اكد رئيس الوفد العراقي المهندس محمد شياع السوداني ان التصديق على هذه الاتفاقية يمثل حدثا مهما للعراق برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت على البلاد خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى ان الاتفاقية تمثل مكسبا كبيرا لحقوق الانسان بشكل عام وللعمال بشكل خاص، مضيفا ان التصديق على الاتفاقية لابد ان يكون مصدر الهام للعمال واصحاب العمل والاجيال المقبلة .

يذكر ان وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني رأس وفد العراق الى اعمال الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي التي استعرضت التعاون الإنمائي للمنظمة في سياق إصلاح منظومة الأمم المتحدة وكذلك تطبيق معايير العمل الدولية وايضا مناقشة وضع حقوق العمال في بلدان العالم وتناقش مسحاً عاماً أجري على معايير وقت العمل بما يعكس خبرة الدول الأعضاء. هذا وتستمر اعمال الدورة في جنيف لغاية الثامن من حزيران الجاري.