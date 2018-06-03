التربية تُصدر ضوابط التسريع للعام الدراسي 2017 – 2018

بغداد – الصباح الجديد:

اصدرت وزارة التربية الضوابط الخاصة بالطلبة والتلاميذ الراغبين بالتسريع للعام الدراسي 2017- 2018 ، مبينةٍ أنها تندرج ضمن التوجيهات الصادرة من قبل وزير التربية الرامية للحفاظ على مستقبل تلاميذنا وطلابنا الأعزاء .

وذكر بيان أوردهُ المكتب الإعلامي للوزير ان ضوابط اعمار المتقدمين المشمولين بنظام التسريع لهذا العام هم من مواليد ( 2007 ولغاية 31/1/2008) بالنسبة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي ومواليد ( 2004 ولغاية 31/1/2005 ) بالنسبة لطلبة الثاني المتوسط ومواليد ( 2000 ولغاية 31/1/2001) بالنسبة لطلبة الصف الخامس علمي ويجب ان لا يكون التلميذ او الطالب راسباً او مكملاً او تاركاً للدراسة مهما تكن الاسباب في المراحل الدراسية السابقة على ان يعزز ذلك بتأييد من ادارات المدارس التي درس فيها . واضاف البيان ان اختبارات التسريع تشمل طلبة الصفوف التي تسبق المرحلة الوزارية وهم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة الثاني المتوسط والخامس الاعدادي وفي حالة اجتيازهم الاختبارات الكاملة ويعبرون صفوف المراحل المنتهية يكون مؤهلاً للدوام في الصف الاول المتوسط بالنسبة لتلاميذ الخامس الابتدائي وفي الصف الرابع الاعدادي بالنسبة للطلبة المسرعين من الثاني المتوسط وفي الكليات بالنسبة لطلبة الخامس الاعدادي .

وأوضح البيان أن الضوابط تنص على أن معدلات المتقدمين يجب ان لا تقل عن 97% للدرجات النهائية لتلاميذ الخامس الابتدائي وهو الناتج الحاصل عن جمع درجات السعي السنوي ودرجة الامتحان النهائي مقسوماً على (2) ، اما بالنسبة لطلبة الثاني المتوسط يجب ان لا يقل معدل نهاية الكورس الاول ونهاية الكورس الثاني وللدور الاول لنهاية كل كورس فقط كلاً على انفراد عن 97% كمعدل عام وليس لكل درس في الدروس التي يمتحن فيها الطالب الامتحانات التحريرية عدا (التربية الرياضية والفنية والنشيد) ، اما بالنسبة لمعدل طلبة الصف الخامس الاعدادي العلمي (الاحيائي والتطبيقي) فهي ان لا يقل معدل نهاية الكورس الاول ونهاية الكورس الثاني وللدور الاول فقط كلاً على انفراد عن (95%) في كل درس من الدروس التي يؤدي فيها الطالب الامتحان لكلا الكورسين .

واكد البيان تزويد التلميذ أو الطالب الراغب بالتسريع بكتاب تأييد من قبل أدارة المدرسة يتضمن الدرجات النهائية في الدروس بالنسبة للمرحلة الابتدائية ، ودرجات نهاية الكورس الأول والثاني بالنسبة للصف الثاني متوسط والصف الخامس العلمي ، مشيراً الى ان التقديم يبدأ بعد اعلان نتائج امتحانات الدور الاول النهائية ولمدة 10 ايام فقط بالنسبة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي ، اما موعد التقديم بالنسبة لطلبة الثاني المتوسط والخامس الاعدادي فيبدأ بعد اعلان نتائج الكورس الثاني ولمدة 10 ايام أيضاً ،

وأضاف البيان ان التلميذ والطالب الراغب بالتسريع يخضع لاختبارات القدرات العقلية والاختبارات التحصيلية التي تجريها لجنة التسريع في المديرية العامة للتقويم والامتحانات ويكون الامتحان التحصيلي من مناهجهم حصراً وبدرجة قطع لا تقل عن 75% ، لكي يحق للتلاميذ والطلبة الاعتراض على النتائج خلال اسبوع من تاريخ اعلانها وعن طريق مديرياتهم العامة .