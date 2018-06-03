الجنابي: مخزوننا المائي 17 مليار متر مكعب

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال وزير الموارد المائية حسن الجنابي، أمس الأحد، ان مقدار الخزين المائي في العراق يبلغ 17 مليار متر مكعب، لافتا أن هذا الخزين سيؤمن 50 بالمائة من الخطة الزراعية الصيفية.

وقال الجنابي خلال الاجتماع التشاوري الذي عقده البرلمان العراقي أمس بحضور وزير الزراعة فلاح زيدان‎ وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، ان “مقدار خزيننا المائي هو 17 مليار متر مكعب وهذا الخزين يجب أن يؤمن مياه الشرب والزراعة”.

وأضاف أن “الخزين المائي الحالي ممكن أن يؤمن 50 بالمائة من الخطة الزراعية الصيفية”.

ولفت الجنابي، انه “قبل تسعة شهور أعلنا ان الصيف سيكون شحيحا والوزارات أقرت 24 إجراء من ضمنها تقليل حجم الزراعة الصيفية”.