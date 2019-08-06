الزوراء يستقطب مدافع الشرطة ويجدد تعاقده مع جليل

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعاقد نادي الزوراء مع قلب دفاع نادي الشرطة السابق مصطفى ناظم لينضم بشكل رسمي إلى صفوف الفريق.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبدالرحمن رشيد: «نجحنا في التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني مصطفى ناظم، كما جددنا تعاقد اللاعب محمد رضا جليل لموسم آخر».

وبيّن أن الإدارة تنتظر الرد الرسمي من لاعبي المنتخب الوطني حسين علي وصفاء هادي بعد أن طالبا الزوراء بمهلة 3 أيام لحسم قرارهما بشأن الانضمام للفريق من عدمه، كون النادي ملتزم بإرسال قائمة الفريق للاتحاد العربي للمشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية.

كما ظفر نادي الزوراء بموهبة نفط الجنوب، علاء رعد، بعد الانضمام الرسمي للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد، في إن علاء رعد انضم رسميا للفريق، قادما من نفط الجنوب.وأضاف رشيد «علاء رعد سيكون مع الفريق في البطولة العربية للأندية والدوري الممتاز».يشار إلى أن فريق الزوراء أكد تعاقده مع 4 لاعبين محترفين، وسيتم الإعلان عن الأسماء حال وصول بطاقات الاستغناء الخاصة بهم.

وحسمت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، تعاقدها مع اللاعب الواعد، عبد الله عبد الأمير، قادما من الديوانية لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وكان الزوراء قد تعاقد أيضًا مع حارس القوة الجوية فهد طالب لمدة موسمين.