“التعليم” توافق على تمديد دراسة المبتعثين للدكتوراه لمدة سنة براتب تام

للحصول على شهادة كانديدات

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, جعل التمديدات الأولية للطلبة المبتعثين (بعثات وزمالات) في جميع الدول التي يدرسون فيها براتب تام، موضحةً انه تمّ تعديل مدة دراسة الدكتوراه لطلبة البعثات والزمالات المستمرين بالدراسة من ثلاث سنوات الى اربع سنوات اكاديمية للحصول على شهادة الكانديدات.

وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور امجد عبد النبي السواد، إن وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل، “وافق على شمول الطلبة المبتعثين (بعثات وزمالات) في جميع الدول التي يدرسون فيها على جعل التمديدات الاولية (التمديد الاولي لمدة 6 أشهر والتمديد الثاني لمدة 6 أشهر) براتب تام استناداً الى الفقرة رابعاً من نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية رقم (3) لسنة 2018 واشارة الى المادة 15 من النظـام المشار اليه.

واضاف المدير العام ان وزير التعليم العالي وافق أيضا على تعديل مدة دراسة الدكتوراه لطلبة البعثات والزمالات المستمرين بالدراسة من ثلاث سنوات الى اربع سنوات اكاديمية للحصول على شهادة الكاتديدات.

مبينا ان الطلبة الذين باشروا في جهة عملهم قد حصلت الموافقة بالسماح لهم على تمديد مباشراتهم لحين حصولهم على شهادة الكانديدات بشرط ألاّ تتجاوز السنة، ومنحهم إجازة وبحسب المدة المتطلبة للمناقشة وتبعاتها لغرض اكمال متطلبات الكانديدات.

واكد المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية، موافقة الوزير على تعديل مدة الدراسة من ثلاث سنوات الى أربع سنوات للطلبة المبتعثين الى استراليا للحصول على شهادة الدكتوراه.