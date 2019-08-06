الأولمبي يعسكر في السليمانية تحضيراً للنهائيات الاسيوية

بغداد ـ الصباح الجديد:

دخل المنتخب الاولمبي بكرة القدم معسكراً تدريبيا داخلياً في محافظة السليمانية استعداداً لنهائيات كاس اسيا المقرر انطلاقها بداية العام المقبل في تايلند، والمؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.

ومن المقرر ان يستمر المعسكر لغاية الرابع عشر من شهر آب الجاري، وتتخلله عدد من المباريات الودية حسب طلب مدرب المنتخب عبد الغني شهد.

ويتألف وفد المنتخب من ‏عبد الغني شهد مدرباً، ومهدي كريم مديرا ادارياً، وحيدر نجم وعباس عبيد مدربين مساعدين، وسردار محمد مدربا للياقة، وعبد الكريم ناعم مدرباً لحراس المرمى، وغالب عباس طبيباً، وصالح طرار وفراس عبد الله معالجين، وطالب منشد وصباح مجيد اداريين، واللاعبين علي كاظم وحسام مهدي ومؤمل محمد ووليد عطية وعباس اياد ومنتظر ستار وحسن رائد وحسين جبار عبود وحيدر عبد السلام وبلال خضير وحسيني عبد الرزاق ومحمود احمد وعلي محسن ومحمد قاسم حنون وصهيب رعد ومحمد محسن واثير صالح والحسن سعد وعلاء رعد وازهر زهير وصادق زامل وحسن داخل واحمد نعيم وعباس بديع ومراد محمد وموسى عدنان وعلي قاسم وعلي رياض.