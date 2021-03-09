عباس عبيد .. إبداع بلا حدود

نعمت عباس

اختاره الكابتن راضي شنيشل في مطلع الثمانينات من القرن الماضي من بين النجوم الشباب في ذلك الوقت ولقبه بأفضل لاعب صاعد في لقاء حاورت من خلاله المبدع راضي شنيشل اليوم أستطيع أن أقول الكابتن عباس عبيد أفضل مدرب صاعد على ضوء ما حققه في ميدان التدريب في جميع محطاته والنتائج التي حققها مع فريق الصناعات الكهربائية ما هي إلا صورة معبرة عن الجهد الذي يبذله الكابتن المثالي وحسن التعامل مع أحداث المباريات.

النجاحات التي حققها في ميدان اللعب والخبرات التي اكتسبها من المدربين الذين أشرفوا على تدريبه في الاندية العراقية وفي المنتخبات وما تعلمه من الاحتراف الخارجي في كوريا وكان نموذج وقدوة حسنة في الالتزام والانضباط وأعطى صورة جميلة عن اللاعب العراقي في كوريا، لاعب غيور يعشق الوطن في أحد اللقاءات وفي قناه دبي الرياضية انهالت دموعه على حال منتخبنا الوطني وقتها كان منتخبنا غير موفق في إحدى البطولات طلب مني أحد المدربين البرازيلين مساعد مدرب عراقي للعمل معه في نادي الرمس الإماراتي فرشحت الكابتن عباس عبيد واصطحبته معي كي يلتحق بالنادي رحب المدرب البرازيلي بالكابتن عباس بعد أن عرَّفه سيرته الرياضية، وقد أجرى المثالي ابن عبيد الإحماء للاعبين وقام بالترجمه للاعبين لأنه يتقن الإنجليزية وفي آخر الوحدة التدريبية قسَّم الفريق المدرب البرازيلي الى تشكيلتين للعب واحتاج المدرب لاعبًا حتى يتساوى العدد فقال للكابتن عباس ألعب مع هذا الفريق وشارك وقدم مستوى فني رفيع ومهارات أبهر بها الجميع وبعد انتهاء الوحدة التدريبية جاءني جميع اللاعبين وقالوا كابتن نريد عباس عبيد لاعباً محترفاً ونؤجل عمل التدريب حالياً ولكن ظروف الأنيق عباس كانت لا تسمح بحكم عمله في المجال التجاري والسفر للخارج باستمرار فاعتذر عن مواصلة المشوار مع نادي الرمس وترك أثراً طيباً في نفوس الإماراتيين مثلما ترك أثراً مماثلاً في نفوس الكوريين عندما كان لاعباً، كل التوفيق لمدربنا الطموح بالتألق الدائم والنجاح في مشواره في الصناعات الكهربائية .

“همسه وطن” : عندما كان عباس عبيد محترفاً في كوريا أقيمت في الإمارات بطولة صقر الدولية الرمضانية وشارك بها نجوم العراق أمثال أكرم عمانوئيل ووليد ضهد وعلي زغير ورياض عبد العباس وميثم عادل والحارس حسين كامل وصفاء عدنان وغيرهم من نجوم اللعبة وقد جاء الكابتن عباس من كوريا خصيصاً للمشاركة في البطولة دعماً لفريقنا الوطني وأحرز فريقنا الوطني البطولة تحت اشراف الكابتن عباس برازيلي رئيس نادي العين العراقي حالياً.

* مدرب عراقي محترف