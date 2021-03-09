اليوم.. اربع مباريات في افتتاح الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز

اجتماع طارئ يضم 18 ناديا لمناقشة أخطاء التحكيم

بغداد ـ الصباح الجديد:

تجرى اليوم الثلاثاء اربع مباريات ضمن افتتاح الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز ففي ملعب التاجي يلتقي النفط وزاخو، ويضيف ملعب السماوة مباراة اهل الدار وضيوفهم فريق نفط ميسان، وفي ملعب كربلاء الدولي تجرى مباراة نفط الوسط والكرخ، وتقام جميع المباريات في الساعة 2 ظهرا، اما ملعب الشعب الدولي فسيكون مسرحا للقاء الطلبة وامانة بغداد في الساعة الرابعة والربع عصرا.

وتقام غد الاربعاء بقية مباريات الجولة، الجوية المتصدر يقابل الزوراء الوصيف في الساعة الرابعة عصرا في ملعب الشعب الدولي، وتجرى مباراة الميناء والنجف في ملعب الفيحاء في الساعة 6 مساء، تسبقها في الساعة الرابعة عصرا مباراة نفط البصرة والكهرباء، وتقام في ملعب الكفل مباراة القاسم والشرطة في الساعة 2 ظهرا، وفي التوقيت ذاته تقام مباراة الحدود والصناعات الكهربائية في ملعب التاجي، ويضيف الديوانية فريق اربيل في الساعة 2 ظهرا.

ويقف الجوية متصدرا للترتيب برصيد 47 نقطة، تلاه الزوراء وله 41 نقطة، ثم الشرطة بـ 40 نقطة متفوقا بفارق الاهداف عن النجف صاحب الترتيب الرابع. ونفط الوسط خامسا برصيد 35 نقطة.

من جانبها، أعلنت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، قائمة اللاعبين المحرومين من المشاركة في مباريات الجولة المقبلة {23} من الدوري الممتاز.. وتضمنت القائمة لاعبين من القوة الجوية وهما (حمادي أحمد وسامح سعيد) فيما لم تشهد القائمة حرمان أي لاعب من الزوراء قبل الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين في المباراة التي ستجمعهما الخميس المقبل.

وفي السياق نفسه توقف البطاقات الملونة اللاعبون المدرجة اسماؤهم من تمثيل فرقهم في الجولة وهم ” علاء مهاوي وعلي مهدي من الشرطة ومؤيد عبد الباسط وزياد احمد من زاخو، وحيدر سالم من نفط البصرة واحمد عبد الرزاق من نفط ميسان وموسى داود من الطلبة”.

إلى ذلك، أرسلت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، تقرير مشرف مباراة الشرطة وزاخو ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لدوري الكرة الممتاز إلى لجنة الانضباط.وقال رئيس لجنة المسابقات، الدكتور حيدر عوفي في بيان رسمي نشره موقع الاتحاد: “إن تقرير مشرف مباراة فريقي الشرطة وزاخو التي أقيمت ضمن الجولة 22 في دوري الكرة الممتاز التي احتضنها ملعب الشعب الدولي، قد تم إرساله إلى لجنة الانضباط لاتخاذ القرارات المناسبة بحقها“. وأضافَ عوفي أن لجنة المسابقات، بدعمٍ من التطبيعية، تسعى جاهدة إلى إظهار المباريات بصورة تليق بسمعة الدوري والكرة العراقية، وتقليل السلبيات التي رافقت بعض المباريات، وتتطلع اللجنة لتعاون الأندية لإقامة المباريات بطريقة منظمة.

واختتمَ رئيس لجنة المسابقات حديثه بالقول: “اللجنة أرسلت تقرير مباراة الشرطة وزاخو إلى لجنة الانضباط من أجل البت في جميع الملابسات التي حصلت في المباراة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.

يشار إلى أن مباراة الشرطة وزاخو شهدت الكثير من الأحداث منها انسحاب فريق زاخو اعتراضا على هدف الشرطة الثاني وعودته للمباراة ضمن المدة الزمنية المتاحة.

من جانب اخر، اتفقت إدارات 18 ناديا من الدوري الممتاز لكرة القدم على اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها البطولة.وقال مشرف الكرة في نادي زاخو طه زاخولي إن 18 ناديا اتفقت على عقد اجتماع طارئ خلال الأيام القليلة المقبلة لماقشة الأخطاء التحكيمية القاتلة التي رافقت المباريات وسيتم رفع تقرير من الاجتماع للهيئة التطبيعية.

وبين: “هناك إجماع من الأندية على أن عمل لجنة الحكام غير مقنع وأن كثرة الأخطاء دليل واضح على ذلك وسنرفق تفاصيل دقيقة عن الأخطاء إلى اللجنة التطبيعية لتتخذ القرار المناسب في الموضوع“.وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد الاجتماع ومكان إقامته والإعلان عنه بشكل رسمي، لافتا إلى أن الأندية تسعى لإيقاف الأخطاء التحكيمية.

يذكر أن عددا كبيرا من الأندية أعلنت بوقت سابق تذمرها من الأخطاء التحكيمية في منافسات الدوري الممتاز.