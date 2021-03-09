موانئنا تشهد حركة عمل دؤوبة وميناء خور الزبير يحقق أعلى إيراد مالي

مدير عام شركة موانئ العراق يتحدث للصباح الجديد :

صيص (( يشهد ميناء خور الزبير حركة تجارية نشطة بالرغم من ظروف جائحة كورونا ، وتمثل نشاط الميناء بتحميل ناقلات النفط واستقبال سفن تجارية على متنها مواد متنوعة ))

البصرة – سعدي السند :

شهدت شركة موانئ العراق خلال الأسبوع الماضي تنفيذ العديد من فعالياتها المينائية التخصصية في البحر وفي اليابسة .

مدير عام شركة موانئ العراق الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي تحدث للصباح الجديد عن جانب من هذه الفعاليات قائلا :

لنبدأ من ميناء خور الزبير الذي يشهد حركة تجارية كبيرة ويحقق أعلى إيراد مالي بالرغم من ظروف جائحة كورونا مقارنة بالأشهر السابقة , حيث استقبلت أرصفة الميناء عددا كبيرا من ناقلات النفط التي تعمل لصالح شركة سومو لتصدير المشتقات النفطية بالإضافة إلى استقبال السفن التجارية المحملة بالمواد المتنوعة. .

وبيّن المدير العام ان زيادة الإيرادات جاءت مع توجيهات وزير النقل بضرورة زيادة طاقة العمل في الموانئ وجعلها رافدا للاقتصاد الوطني ، موضحاً أن ميناء خور الزبير يشهد حركة تجارية نشطة بالرغم من ظروف جائحة كورونا وتأثيرها على الوضع بصورة عامة ، وتمثل نشاط الميناء بتحميل ناقلات النفط واستقبال سفن تجارية على متنها مواد متنوعة .

فالميناء لم يتوقف و أن الكوادر المينائية مستمرة في عملها وملتزمة بتطبيق إجراءات الوقاية وتوجيهات وزارة الصحة ، مشيراً الى أن الأيام المقبلة ستشهد حركة أكبر في إرساء واقلاع البواخر من أرصفة الميناء الامر الذي سيرفع من عائداته الشهرية

وإن هذه الحركة التجارية النشطة التي يشهدها الميناء جاءت بجهود كوادرنا والجهات الساندة لنا ، لافتًا الى أن تحسين الأعماق في القناة الملاحية سمح بدخول الناقلات الكبيرة والمتوسطة وكذلك دخول أرصفة جديدة للخدمة ومنها رصيف 12 وكذلك تنظيم لساعات العمل وجعله 24 ساعة مع خلق جو من التفاهم والألفة بين العاملين والشركات العاملة في الميناء .

إدامة وتأهيل العوامات البحرية في قناة خور عبدالله الملاحية

وأكد المدير العام ان الشركة العامة لموانئ العراق عملت على تأهيل العوامة رقم ( 6 ) وإعادتها للعمل في قناة خور عبدالله بعد ان تمت عليها إجراءات الصيانة والتصليح و استبدال اجزاء منها .

وتأتي هذه الأعمال لضرورة إدامة وتأهيل عوامات الدلالة البحرية وتأثيث القنوات الملاحية ، حيث وجهنا ملاكات الموانئ البحرية بإجراءات الصيانة الدورية لجميع العوامات من أجل سلامة مرور السفن والناقلات القادمة والمغادرة لموانئ الشركة .

من جانبه بين مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري الكابتن رمزي ايشا أن ملاكات القسم في شعبة التنوير البحري شرعوا باعادة العوامة رقم ( 6 ) الى قناة خور عبدالله بعد أنقطاع سلاسلها و( مخطافها ) موضحاً تم سحب العوامة الى موانئ أم قصر حيث أجريت عليها عمليات الصيانة والصبغ وتثبيت فانوس جديد وقد جرى هذا العمل بالتنسيق والتعاون مع قسم الانقاذ البحري في الموانئ و استخدام الجنيبة ابا ذر والرافعة نوع كروف والساحبة الراية

بناء محطة لاسلكي جديدة في ميناء ام قصر

واعلن مدير عام الشركة ان شركتنا شرعت قبل فترة ليست بالقصيرة ببناء محطة لاسلكي جديدة في ميناء ام قصر لتكون بديلاً عن المحطة القديمة.

وإن بناء محطة اللاسلكي الحديثة سيوفر الاتصال الآمن بين الشركة وأقسامها , لافتاً الى أن العمل في الوقت الحاضر يركز على تطوير البنى التحتية للشركة وجعلها تواكب حركة العمل وحداثة القطع البحرية .

في السياق ذاته بين مدير قسم الاتصالات في موانئ العراق رئيس مهندسين عبد الأمير علك أننا نجري زيارات ميدانية ونتابع مراحل البناء في المحطة الجديدة مؤكدا في نفس الوقت إجراء الاستعدادات والتحضيرات لتهيئة الملاكات على نقل الأجهزة والمعدات الى الموقع الجديد تشمل أجهزة ووالتي NAVTEX , GMDSS , SSB , HF, VHF

الموانئ تستقبل رئيس شركة دامن الهولندية

وقال مدير عام الشركة أيضا لقد استقبلنا في الأسبوع الماضي رئيس شركة دامن الهولندية المتخصصة في مجال عالم صناعة السفن السيد ( گومر دامن ) والوفد المرافق له .

ويأتي ذلك في ضوء تقديم التسهيلات للوفود والشركات العالمية للاطلاع على واقع عمل الموانئ والبيئة البحرية العراقية بما يخدم حركة البناء والاعمار التي تقوم بها الوزارة وتشكيلاتها.

وقد عقدت موانئ العراق اجتماعًا مهما برئاسة المعاون الاداري الكابتن عادل علي دشر ومدراء الأقسام في الموانئ، مع وفد الشركة الهولندية تناول فيه الطرفان التنسيق والتعاون وطرح الأفكار في إنشاء مشاريع مستقبلية منها فكرة بناء مدينة مسافن لتصنيع السفن وارصفة في أم قصر .

وفي نهاية الاجتماع قدم الفرطوسي درع الموانئ لرئيس الوفد الهولندي

وبدوره قدم الوفد الزائر هدية الشركة الهولندية للموانئ، واصطحب المدير العام الضيوف بجولة ميدانية في ميناء المعقل التجاري والصعود على ساحبة الوحدة التي صنعتها شركة (دامن ) الهولندية عام 1978.

كما ان موانئ العراق اصطحبت وفد شركة ( دامن ) لزيارة الموانئ النفطية بالتنسيق والتعاون مع شركة جوار الخليج إحدى شركات التشغيل المشترك وكلاء شركة دامن في العراق و العاملة في الموانئ .