غدير منذر: برونز البطولة العربية يدفعني نحو الافضل في المشاركات المقبلة

لاعبة المبارزة تتطلع إلى إحراز المزيد من الألقاب

بغداد ـ فلاح الناصر:

بلا شك ان خطوة اتحاد المبارزة المركزي في استقطاب العنصر النسوي في السنوات الأخيرة، وعمله الدؤوب على اشراكهن في بطولات خارجية، يأتي من ثقته في كسب المزيد من الأوسمة في البطولة معتمدا على تأهيله اللاعبات بالنحو المتميز فنيا باشراف ملاكات تدريبية لها الخبرة، إلى جانب الحرص على تهيئة النقاط المهمة للاعبات كخطوط النقل وتوفير التجهيزات الحديثة باللعبة، مع التركيز على دعم اللاعبات معنويا، وإيلاءهن الاهتمام الكبير من الجانب التربوي مقارنة بما يحصلهن عليه من تدريب وتطور في الاداء الفني.

اتحاد المبارزة المركزي، برئاسة لاعب المنتخبات السابق باللعبة، زياد حسن، اشترك مؤخرا ً في البطولة العربية التي اقيمت في الكويت، وحصد الوسام البرونزي في فئة النساء بعد اعتلاء اللاعبة غدير منذر منصات التتويج بتفوق، اثر منافسات مثيرة مع بقية لاعبات الدول التي اشتركت في البطولة العربية وكانت خاتمة مشاركة منتخبنا النسوي فيها الحصول على الوسام البرونزي.

اللاعبة، غدير، تملك الثقة والاصرار في المضي إلى ابعد نقطة في رياضتها المفضلة التي اختارت ممارستها عن قناعة واخلاص للعبة، منطلقة من ارضية صلبة اعتمدت فيها على تشجيع اسرتها، ووالدها الرياضي السابق منذر الموسوي، وفي ضوء نصيحة استاذها في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد، صباح نوري، ان لديها المقدرة في النجاح برياضة المبارزة، توجهت إلى النادي الأرمني لتتدرب باشراف المدرب الخبير رعد الشيخلي ومشرفة المبارزة النسوية سحر احمد، ثم التحقت باسرة الاتحاد المركزي للمبارزة وتلقت التشجيع والتدريبات من الاتحاد المركزي، فكانت بين اللاعبات اللواتي وضعن اهداف لتحقيقها بفضل الاجتهاد في الوحدات التدريبية والألتزام بتوجيهات الملاكات التدريبية المشرفة على المنتخبات النسوية في الاتحاد المركزي للمبارزة، وهم، رعد قاسم الكناني وبلال قاسم وعلي محمد.

تقول اللاعبة غدير منذر، قبل المشاركة في البطولة العربية الاخيرة التي ضيفتها دولة الكويت الشقيقة، كانت التدريبات منتظمة برغم الظروف التي تشهدها بغداد، لكن اتحاد اللعبة كان حريصا على توقيتات التدريبات والحضور المتكامل للاعبات وعمل على تهيئة الأمور اللوجستية في التحضير للمحفل العربي.

وتؤكد ان هذه النقاط تسهم في تشجيع اللاعبات على المواظبة في الوحدات التدريبية والالتزام، وكانت رحلة الاعداد متميزة بفضل ثقة اللاعبات واصرارهن على الوقوف بثبات في البطولة العربية بمواجهة لاعبات متمرسات في رياضة المبارزة من الدول العربية التي لديها مشاركات واسعة جدا، في حين كانت لاعبات العراق من العنصر الشبابي وهنالك ممن تم استقطابهن في المدة الاخيرة بفضل اعتماد اتحاد المبارزة المركزي على تأهيل اللاعبات الواعدات واستقدام وجوه جديدة لتوسيع قاعدة المبارزة، وهذا التوجه كان له مردود إيجابي جدا، اذ نشهد حاليا وجود اعداد كبيرة من اللاعبات يؤدين التدريبات ويشكلن المنتخبات الوطنية لشتى الفئات العمرية او المتقدمات، وهذا مبدأ صحيح يسير فيه اتحاد اللعبة، في قاعة المركز التدريبي للمبارزة، هنالك حرصا كبيرا من المدربين على ايصال المعلومات الحديثة للاعبات، وبمتابعة ميدانية للاتحاد ممثلا برئيسه الكابتن زياد حسن، يضاف إلى ذلك تشجيع اهالي اللاعبات وحرصهم على تواصلهن في التدريبات والمشاركة في ارتداء قميص العراق في الاستحقاقات الخارجية.

وتضيف: تتويجي بالوسام البرونزي في البطولة العربية يعد تتويجا لمسيرة زميلاتي اللاعبات في البطولة وكذلك لجهود المدربان بلال قاسم ورعد قاسم والدور الكبير والمؤازرة المتواصلة من رئيس الاتحاد المركزي للمبارزة، الحصول على الوسام البرونزي يأتي ايضا لتفوقي في المباريات التي لعبتها سواء في دور المجموعات والمنافسة القوية في الادوار اللاحقة التي تعد إقصائية والحمد لله نلت الوسام البرونزي في منافسات اشتركت فيها لاعبات يمثلن منتخبنا الوطني العراقي، إلى جانب دول السعودية ولبنان والكويت وسوريا وقطر والإمارات.

واختتمت حديثها بالتأكيد على ان الفوز بالوسام البرونزي في البطولة العربية سيكون داعم اضافي لها في الحصول على المزيد من الألقاب في المشاركات المقبلة التي تنتظر اتحاد المبارزة المركزي، وقدمت اللاعبة غدير، الشكر إلى اتحاد اللعبة على دعم العنصر النسوي والملاكات التدريبية على بذل الجهود في التدريبات، وداعية في الوقت ذاته زميلاتها إلى مضاعفة التدريب من أجل التتويج بأوسمة التفوق في الاستحقاقات الخارجية.