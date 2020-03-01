طاولة البارالمبية في بطولة الأردن الدولية المؤهلة إلى طوكيو

بغداد ـ حسين الشمري:

تواصل،اللاعبتان نجلة عماد وزينب حسن تدريباتهن المنتظمة تحت إشراف المدرب جمال جلال استعدادا للمشاركة في بطولة الاردن الدولية بتنس الطاولة للمعاقين التي ستقام في العاصمة الاردنية عمان للمدة من الثاني والعشرين من الشهر الحالي ولغاية السابع والعشرين منه المؤهلة إلى للأولمبياد طوكيو لصيف العام الحالي.

وقال أمين سر اتحاد اللعبة لؤي السراي تستعد اللاعبتان نجلة عماد وزينب حسن للمشاركة في بطولة الأردن الدولية بتنس الطاولة بمشاركة عدد كبير من لاعبي ولاعبات المنتخبات العربية والآسيوية والأوروبية لأنها بطولة تأهيلية إلى للأولمبياد الذي سيقام في اليابان.

وأضاف السراي أن مشاركتنا اقتصرت على العنصر النسوي فقط كونهما يمتلكان حظوظ كبيرة في حجز بطاقة التأهل إلى للأولمبياد طوكيو حيث أن اللاعبة نجلة عماد تأتي في الترتيب السادس عشر ضمن الرانج الدولي لقيتها وإن المشاركة تقتصر على تأهل 12 لاعبة من مجموع لاعبات العالم فقط من فئتها إلى نهائيات الاولمبياد وهي قاب قوسين او أدنى من ا لحصول على بطاقة التاهل أما بالنسبة إلى زميلتها زينب حسن التي تحتل الترتيب الثاني والعشرين على فئتها وهي تطمح إلى تحسين ترتيبها …

وأشار أمين سر اتحاد تتس الطاولة إلى أن الوفد العراقي سيتالف من عضو اتحاد اللعبة ذكاء صبار رئيسا وجمال جلال مدربا أضافة إلى اللاعبتين نجلة وزينب، واقتصرت مشاركتنا على العنصر النسوي كون أن معظم لا عبينا يحتلون ترتيب بعيد عن التأهل إلى اليابان مهما كانت النتائج إيجابية ولهذا فضلنا المشاركة بلاعبتين فقط.

وأنهى السراي حديثه بالقول أن ثقتنا وطموحات كبيرة جدا بالمدرب جمال جلال واللاعبتين نجلة وزينب في أن يكونا عند حسن الظن بتقديم أفضل المستويات وضمان أحدى بطاقات التأهل إلى للأولمبياد طوكيو .