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قميص الجوية لفتاة وشقيقها جاءوا من البصرة لتشجيع الفريق

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قدمت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية قميص النادي كهدية تذكارية لفتاة بصرية وشقيقها قادمين من محافظة البصرة لتشجيع الفريق.. وقال المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، في بيان صحفي، إن “إدارة الصقور، قدمت قميص الفريق بكرة القدم كهدية تذكارية خلال استقبالها الفتاة البصرية وشقيقها القادمين من محافظة البصرة لمتابعة مباراة الفريق امام الطلبة”.
وبيّنت “لم يتمكن الشابين من دخول الملعب بعد قرار منع الجماهير من دخول الملعب الصادر من خلية الازمة بسبب فايروس كورونا”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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