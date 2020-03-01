«الرياضة النيابية» تقترح تأجيل الدوري الممتاز لحين ارتفاع درجات الحرارة

غدا.. مباراتان في افتتاح الجولة الرابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اقترح نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية ديار برواري، تأجيل مباريات دوري الكرة الممتاز لحين ارتفاع درجات الحرارة، بدل إجرائها بدون حضور الجمهور، معتبراً أن عدم حضور الجماهير يُفقد المباريات جماليتها ويتسبب بمشكلات مالية للأندية.

وكان وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، أحمد رياض أعلن، الخميس، إقامة مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، من دون جمهور، مبيناً أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات خلية الأزمة «الخاصة بتدارك الوضع العام الذي سببه فايروس كورونا».

وقال برواري في تصريحات صحفية تابعتها «الصباح الجديد»، إن «الرياضة العراقية تأثرت بالعديد من القضايا التي حصلت سابقا والآن، حيث نالت حصتها من جميع الأحداث التي مر بها البلد والأوضاع الاقتصادية واليوم تأثرت أيضاً بالأوضاع الصحية وانتشار فايروس كورونا»، مبيناً أن «الفايروس ينتقل بالعدوى خلال التجمعات والملامسة السكانية والرذاذ بالتالي جاء قرار الاتحاد بإجراء المباريات بدون جمهور وفق توصيات صحية بخطورة التجمعات».

وأضاف، أن «حضور الجماهير إلى المباريات، هو أمر له عدة مردودات بالظرف الطبيعي من بينها أن الجمهور العراقي هو نكهة المباريات، إضافة إلى أغلب واردات الأندية هو من بيع تذاكر المباريات، بالتالي فإن إجراء المباريات دون جمهور سيفقد المباريات جماليتها وأيضاً يتسبب بمشاكل مالية للأندية».

واقترح تأجيل الدوري الممتاز قائلاً: «من خلال المتابعة لأسلوب انتشار المرض فمن الممكن أن يتم تأجيل الدوري لأسبوعين أو ثلاثة لحين ارتفاع درجات الحرارة كون الفايروس لا ينتشر بدرجات الحرارة المرتفعة بدل إجراء المباريات بدون جمهور».

ودعا برواري اتحاد الكرة، إلى «التفكير ودراسة مقترح التأجيل لضمان استمرارية جمال كرة القدم وحضور الجماهير التفاعلي للمباريات، وأن تتم مراعاة جميع سلبيات وإيجابيات الموضوع».

إلى ذلك، تجرى يوم غد الثلاثاء مباراتان لحساب الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز، ففي ملعب أانة بغداد، يلتقي أهل الدار مع فريق الزوراء، ويضيف النجف في ملعبه فريق الكهرباء، وتقام بعد غدٍ الاربعاء مباراتين، اربيل يضيف الصناعات الكهربائية في ملعب فرانسوا حريري، ويلتقي النفط بضيفه الحدود.

وفي يوم الخميس، يلتقي نفط الوسط امام نفط الجنوب في ملعب كربلاء الدولي ويشهد ملعب الشعب الدولي اقامة مباراة الطلبة ونفط ميسان، وتقام الجمعة مباراة الشرطة والميناء في ملعب الشعب الدولي، وحصل فريق الجوية على انتظار.

وتقام جميع المباريات في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر باستثناء مباراتي الطلبة ونفط ميسان والشرطة امام الميناء فستقامان في الساعة الرابعة والنصف مساء.

هذا وسيفتقد نادي الشرطة بكرة القدم اثنين من لاعبيه في المرحلة المقبلة من دوري الكرة.وقال مدير فريق الكرة هاشم رضا ان «المدافع الأيسر حسام كاظم سيغيب لمدة عشرة ايام بسبب تمزق بالعضلة الخلفية».

وأضاف ان «قلب الدفاع فيصل جاسم هو الاخر لن بتواجد مع الفريق لخمسة عشر يوما بسبب تمزق في العضلة الأمامية».ولعب الشرطة مباراتين في دوري الكرة تعادل امام الكهرباء وفاز على امانة بغداد.

من جانبه، استعاد نادي النجف خدمات لاعبه أمير صباح، إثر تماثله للشفاء التام من الإصابة التي لحقت به.. وعاد اللاعب من تركيا مؤخرا، بعدما خضع لفحوصات شاملة.وقال مدرب النجف حسن أحمد: «أمير عاد من تركيا بعد تشخيص دقيق لحالته، واستعاد وضعه البدني في التدريبات المتواصلة خلال الأسبوع الماضي، وبات جاهزا للمباريات المقبلة».

وأضاف: «سيتم إشراكه بشكل تدريجي، وقد تشهد مباراة الكهرباء في الجولة المقبلة بالدوري، مشاركة أمير لوقت محدود».وزاد: «أمير يمثل إضافة قوية للفريق، ونأمل أن يعود سريعا لمستواه، ويكون عونا لزملائه».