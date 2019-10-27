منفي : المقاعد الاضافية ارجأت افتتاح ملعب الحبيبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد مدير الشركة المنفذة لملعب الحبيبية فلاح منفي، ان العمل يسير بوتيرة متصاعدة جدا، وسيتم الانتهاء من كافة الاعمال في الـ 20 من الشهر المقبل وهو الموعد المتفق عليه مع وزارة الشباب والرياضية لتسليم المنشأ .

وقال منفي , انه « كان من المفترص ان يتم الافتتاح في ايلول الماضي ولكن تم تمديد الموعد بسبب اضافة بعض البنود على العقد ومن اهمها، زيادة سعة الملعب من 30 الف متفرج الى 32 الف متفرج .»

وعبر منفي « عن استغرابه بسبب الغاء 15 فقرة بقيمة 15 مليار دينار بحسب طلب اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ولجان وزارة التخطيط , والتي تعتبر بغاية الاهمية تأتي في مقدمتها , الغاء المواقف الخاصة بالسيارات وملاعب التدريب عدد 2 والطرق الحولية الخاصة بالملعب «.

وناشد منفي « مجلس الوزراء باعادة هذه الفقرات الى حيز العمل لان الملعب يقع في بغداد وسيصبح واجهة العاصمة الرياضية ومن غير المعقول ان لا يحتوي الملعب على مواقف للسيارات او لاتوجد له طرق حولية خاصة به لكونه من اهم متطلبات الفيفا لرفع الحظر».

واضاف , ان « كل المواد الخاصة التي استخدمت في الملعب ذات منشأ ايطالي , وتم الانتهاء من تركبيها , منها انارة الملعب , والشاشات العملاقة عدد 2 من شركة التونا , والكراسي من شركة سبورت سيستم , والعشب من نوع هايبرد من شركة ميكسترا والتي يعتمدها نادي ريال مدريد في عشب ملعبه سانتياغو برنابيو , بالاضافة الى منظومة الصوتيات من شركة بايونير , اما منظومة الكاميرات فهي من الاحدث على مستوى العالم وتم تركيبها مع غرفة ال بي ام اس الخاصة بها «.

واشار , الى انه « تم الانتهاء من كافة الاعمال الرئيسية و وصلنا للمراحل النهائية لتشطيبات المنشأ , وسيشهد يوم السبت المقبل البدء بعملية تركيب التارتان الخاص بمنطقة الميكس زون وغرف تغيير الملابس وما تحتاجه من اكسسوارات خاصة بها «.