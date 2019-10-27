مخادمة يضبط مواجهة الوطني وإيران في البصرة

كوالالمبور ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حكام الجولة المقبلة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وسيواجه المنتخب الوطني، نظيره الإيراني على ملعب البصرة الدولي في رابع مبارياته بتصفيات المونديال في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

واناط الاتحاد الآسيوي، مهمة قيادة المباراة الى الحكم الأردني أدهم مخادمة، الذي سيقود احد اصعب الموجهات في التصفيات، خاصة مع حساسية المباراة من حيث موقع الفريقين في المجموعة والاثارة والندية بينهما على مر التأريخ.

وسبق ان قاد مخادمة، مباريات صعبة ومثيرة في بطولات القارة الصفراء، من بينها ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 بين الهلال السعودي و اوراوا الياباني.. والحكم الأردني من مواليد 14 شباط 1987، ومهنته «مهندس مدني» وولد في محافظة اربد شمال الأردن.