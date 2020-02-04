  • الثلاثاء , 4 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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صحة الرصافة تشكل خلية ازمة للاستعداد في مواجهة فايروس كورونا

شؤون عراقية
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خلال اجتماع عقد برئاسة مديرها العام

بغداد _ الصباح الجديد :

عقدت دائرة صحة بغداد الرصافة اجتماعاً طارئاً برئاسة السيد المدير العام للدائرة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي على قاعة الدكتور علاء بشير في مستشفى الواسطي حضره مدراء المستشفيات وقطاعات الرعاية الصحية الاولية والمراكز التخصصية ومسؤولي الصحة العامة في المؤسسات الصحية واقسام دائرة صحة الرصافة للنقاش حول احداث انتشار فايروس كورونا واعلان حالة الطوارى في العالم .
فقد تمت مناقشة الاحتياطات المطلوبة والمتاحة في نشر الوعي الصحي في المجتمع كما تم التطرق الى الفايروس من خلال تطبيق الاجراءات الاولية في حالة الاشتباه بالمصاب وطرق استقباله وفحصه من خلال معرفة الاعراض المصاحبة للمريض من ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعية والعمل على تشكيل ردهات العزل داخل المؤسسات الصحية والزام العاملين بطرق الوقاية من خلال الالتزام بالماسك والتعقيم المستمر والنظافة العامة. واكد المدير العام خلال الاجتماع ان صحة الرصافة اعلنت حالة الطوارى في جميع مؤسساتها الصحية اضافة الى تشكيل خلية ازمة في كل المؤسسات الصحية برئاسة مدير المؤسسة اضافة الى خلية الازمة في الدائرة لاخذ الحيطة والحذر من انتشار الفايروس ومواجهة الحالات الطارئة .
كما اكد الساعدي خلال الاجتماع ايضاً على تشكيل (10) فرق من الصحة العامة لمتابعة المؤسسات الصحية في الدائرة والتجهيزات الخاصة بمرض كورونا. واضاف ايضاً انه سيتم توفير جميع احتياجات المؤسسات الصحية من مواد تعقيم وادوية خاصة بمواجه هذا الفايروس ، مؤكداً العمل على تهيئة المستشفيات العامة ووحدات الانعاش في مستشفيات الكندي وشيخ زايد والنعمان على الاستعداد الكامل لمواجهة هذا الفايروس في حالة حدوث اصابة لاسامح الله .كما شدد على ضرورة الزام العاملين في المؤسسات الصحية وخصوصاً المراكز التخصصية للاسنان بالالتزام بمعدات السلامة وطرق التعقيم كونهم على تماس مع المريض بشكل مباشر من الوجه واخذ الحيطة من هذا النوع من الفايروسات. واوضح مدير عام دائرة صحة الرصافة ان الفايروس حاله كحال اي مرض يستمد بفترة حضانة وعلاج وعدم التخوف ومراجع اقرب مركز صحي في حالة الاشتباه بالاصابة حمى الله العراق من كل شر وحفظه من كل سوء.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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