  • الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
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رجل يعثر على كنز في بيت أجداده القديم

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الصباح الجديد – وكالات:
عثر مواطن روسي من مدينة ترويتسك بمقاطعة تشيليابينسك خلال عمليات ترميم وصيانة بيته القديم الذي ورثه عن أجداده، على كنز ثمين.
تضمن هذا الكنز القديم الذي عثر عليه الرجل نقودا نحاسية ومحفظة نقود جلدية تحتوي على أوراق نقدية بفئات متنوعة تعود إلى عهد إمبراطورية روسيا القيصرية، مع سندات مالية قصيرة الأجل بمبالغ كبيرة في تلك الفترة، كذلك وجد شفرة حلاقة وسكينا وحقنا طبية صغيرة في علبتها الأصلية.
تجدر الإشارة إلى أجداد هذا المواطن كانوا يمتهنون صناعة قبعات الفرو، وهذا يعني أنهم في تلك الفترة كانوا ميسوري الحال. وقرر الرجل إهداء جزء من الكنز إلى متحف المسجد والاحتفاظ بالبقية لأحفاده.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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