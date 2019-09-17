اشتقنالك_ شيرين يتصدر تويتر

الصباح الجديد – وكالات:

بات هاشتاج #اشتقنالك شيرين، الأكثر تداولا على موقع تويتر، حيث نشره محبو النجمة شيرين عبد الوهاب ليعلنوا عن حبهم واشتياقهم لها، بعد مدة طويلة من الغياب وعدم التواصل مع الجمهور خلال اللقاءات التليفزيونية، أو من خلال إحياء الحفلات.

وكانت تقارير صحفية قد أرجعت غياب شيرين المدة الماضية إلى تواجدها في أميركا وإنها كانت حامل بالفعل، ولكنها فقدت حملها في الشهر الرابع داخل احدى المستشفيات الأميركية، وخلال مطلع الأسبوع الحالي، عادت إلى القاهرة بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب.

من جانبها، أعربت شيرين عن سعادتها بالهاشتاج، وعلقت عبر حسابها على تويتر، وقالت: “انا سعيدة جدا بهذا الحب والتفاعل مع الهاشتاج.. اشكركم جدا وانتم سندي.. احسست بالأمان عندما علمت بطبيعة الهاشتاج لاني تأكدت ان غيابي يعزز من حب جمهوري لي”.

وتابعت: “أنا كنت في إجازة، وحالياً اعمل على ألبومي الجديد.. انتهيت من تسجيل أول أغنيتين. إن شاء الله أرجع لكم بألبوم قوي يعوض الغياب. #اشتقنالك_شيرين”.