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طاقم عراقي يقود مواجهة يابانية في دوري أبطال آسيا

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يقود طاقمنا الدولي «نخبة آسيا» المؤلف من علي صباح للوسط وأمير داود وحيدر عبد الحسن وزيد ثامر حكما رابعاً مباراة فريقي سانفريس هيروشيما وكاشيما أنتلرز اليابانيين التي ستجرى في الساعة 1 من ظهر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 من شهر حزيران الجاري ضمن إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا.
وقال الحكم الدولي المساعد حيدر عبد الحسن، ان المباراة فرصة جديدة لاثبات كفاءة الطاقم العراقي في إدارة ابرز مباريات البطولة الآسيوية، مؤكداً ان الطاقم التحكيمي يملك الاهلية لإدارة المباراة بالنحو الايجابي وايصال المباراة إلى بر الأمان، مبينا ان اللقاء سيشهد اثارة وندية كما يتوقع لكون فريق هيروشيما هو المضيف للمباراة وسبق ان خسر لقاء الذهاب بهدف من دون رد.
وتابع: مباريات الأدوار المتقدمة لدوري أبطال آسيا دائما تشهد منافسة قوية بين الفرق التي تتاهل إلى تلك الأدوار بحثا عن تعزيز التفوق وصولواً إلى التتويج باللقب القاري.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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