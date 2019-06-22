تشيلي تهزم الإكوادور وتبلغ ربع نهائي كوبا أميركا

رويدا يعاني فقدان الثبات الذهني .. وبوليو محبط

ريودي جانيرو ـ وكالات:

بلغ المنتخب التشيلي، حامل اللقب، ربع نهائي بطولة كوبا أميركا، بعد الفوز على الإكوادور (2-1)، صباح أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول.

سجَّل هدفي منتخب تشيلي خوسيه فونزاليدا، وأليكسيس سانشيز بالدقيقتين (8، 51)، فيما سجَّل هدف الإكوادور إينير فالنسيا من ركلة جزاء في الدقيقة (26).

ورفع المنتخب التشيلي رصيده لـ6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة متقدمًا على الأوروجواي في المركز الثاني بـ4 نقاط، واليابان في المركز الثالث بنقطة، والإكوادور في ذيل الترتيب بدون رصيد.

وأبدى مدرب منتخب تشيلي، رينالدو رويدا، سعادته بالفوز على الإكوادور (2-1) وضمان التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أميركا، عن المجموعة الثالثة.

وصرح رويدا عقب اللقاء “سجلنا في الأوقات المناسبة، المباراة كانت صعبة، لكننا ظفرنا بنقاطها” مقرا بأن الفريق افتقد بعض الأوقات لـ”الثبات الذهني” للسيطرة على المباراة بعد التقدم بهدف عبر خوسيه فوينزاليدا بعد مرور 8 دقائق.وقال “المباراة كانت تكتيكية للغاية، ربما لم نقدم مباراة كبيرة نظرا لأداء الإكوادور”.

وعن مواجهة أوروجواي المقبلة والتي ستحسم متصدر المجموعة، قال “علينا أن نعي أننا سنواجه أفضل منتخب في أميركا الجنوبية” في مباراة سيحتضنها ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وأشاد رويدا بالمهاجم أليكسيس سانشيز صاحب هدف الفوز قائلا “يقدم مستويات كبيرة مع المنتخب رغم موسمه السيئ مع مانشستر يونايتد”.

في حين، تحامل مهاجم منتخب تشيلي، أليكسيس سانشيز، على نفسه واستكمل مباراة بلاده أمام الإكوادور والتي انتهت بفوز “لاروخا” بهدفين لواحد، برغم تعرضه لالتواء في الكاحل خلال شوط اللقاء الأول.

وصرح سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد، الذي سجل هدف الفوز للتشيليين رغم آلام الكاحل، ليضمنوا التأهل لربع نهائي كوبا أميركا “كاحلي التوى بعد تنفيذي لعرضية، تناولت مسكنات، وعدت إلى الملعب، آمل ألا تكون إصابة قوية”.

وكان مدرب المنتخب، الكولومبي رينالدو رويدا، قد أقر عقب المباراة أن سانشيز تعرض لالتواء في الكاحل، خلال الشوط الأول، ليلجأ لأكياس الثلج خلال الاستراحة ويستمر في الملعب بعد حصوله على إذن الجهاز الطبي.

وأضاف “سنحدد موقفه بعد المباراة، أتمنى ألا تكون إصابة قوية وأن يتمكن من اللعب في المباراة القادمة” أمام أوروجواي.

من جانبه، أجرى مدرب منتخب الإكوادور، إرنان جوميز “بوليو”، مؤتمرا صحفيا مقتضبا بعد السقوط أمام تشيلي 1-2، لم يقبل فيه توجيه أي أسئلة له، وقال إنه يفضل عدم التحدث لأنه ليس لديه الكثير ليقوله.

وقال المدرب الكولومبي للصحفيين قبل بدء المؤتمر الصحفي إنه لن يقبل بأسئلة واكتفى بالتعليق بشكل مقتضب على المباراة، التي أطاحت بآمال الإكوادور من البطولة بعدما احتلت المركز الأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط.وأبدى المدرب إحباطه من الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه في الكرات التي سجلت من خلالها تشيلي الهدفين.

وقال: “سجلوا فينا هدفين، واحد من ركنية والآخر من رمية تماس ليس لها أهمية، لنمنى بهزيمة أخرى” بعد السقوط أمام أوروجواي في الجولة الأولى.واعتبر أن المباراة كانت “متساوية” بين الفريقين، وأنه لم تكن هناك فرص كثيرة من كلا الجانبين، رغم امتلاك الإكوادور للاستحواذ لكن مع تفوق تشيلي في “المواجهات الفردية”.وأضاف “اعذروني لأنني لا أفضل الحديث أكثر وأنا في هذه الحالة”.