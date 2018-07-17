صراع الوصافة والهداف

يودعنا اليوم الاربعاء الثامن عشر من تموز الجاري دوري الكرة الممتاز للموسم 2017/2018 بعد افتتاحه يوم 20 تشرين الأول 2017، اي ما يقارب الـ 10 أشهر، في فترة طويلة جداً بل تعد ماراثونيا، وفي وقت حسم فريق الزوراء اللقب للمرة الـ 14 في تأريخ النادي الجماهيري، فان الصراع على المركز الثاني ووصافة الترتيب والفوز بتذاكر اللعب في البطولات الآسيوية، يشهد تنافساً كبيراً بين القوة الجوية ثاني اللائحة بنقاطه الـ 81 والنفط الذي يتلف بفارق الأهداف، فيما الشرطة رابع الترتيب وله 80 نقطة.

وكما الصراع على الفوز بلقب الهداف على أشده، فيقف 3 لاعبين في كرسي صدارة الهدافين ولكل منهم 22 هدفا، أمجد راضي من الجوية وعلاء عبد الزهرة من الشرطة ووسام سعدون فنجان من فريق نفط ميسان، فيما يطاردهم علاء عباس من نفط الوسط وله 21 هدفاً، وفي مباريات اليوم، سينتهي الصراع، فاما التتويج المشترك او القفز لأحد اللاعبين والانفراد بالكأس.

جميل جدا، ان نشهد هكذا صراعات مثيرة في كرة القدم، وهي مشروعة للجميع، ما دامت في اطار المنافسة الشريفة بين جميع ممن يملكون المقدرة في الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة، ما دامت القوة والاصرار حاضرة لديهم!.

وفي ضوء الصراعات التي أشرنا إليها، نرى البطل المتوج، فريق الزوراءن طامحاً إلى ختام الموسم بالمسك، وتحقيق الفوز على فريق النفط في مباراة يشهدها ملعب الشعب الدولي، حيث التطلعات البيضاء تهدف الفوز والاحتفال مرتين، الأولى بالدرع للمرة الـ 14 في تاريخ النادي الجماهيري، والثانية على فريق النفط المنافس العنيد، مما يضاعف الفرح الزورائي اليوم.

فلاح الناصر