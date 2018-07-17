المبارزة يبدأ مشاركته يوم غدٍ بنهائيات كأس العالم

الإنجليزي بنجامين لو يعاين لاعبينا في المنافسات

بغدادـ الصباح الجديد:

يبدأ يوم غدٍ الخميس الموافق 19 تموز الجاري، منتخبنا الوطني للمتقدمين بالمبارزة مشاركته في نهائيات كأس العالم التي تضيفها مدينة ووشي الصينية بمشاركة 113 دولة من شتى قارات العالم.

واعلن رئيس اتحاد المبارزة، زياد حسن، ان وفد العراق يرأسه، الأمين المالي لاتحاد اللعبة محمد عبد الواحد ويضم الملاك التدريبي المؤلف من الإيراني المحترف، حامد الصياد، وباسم محمد وسعد صالح، وضمت تشكيلة اللاعبين لفئة السيف العربي حمزة حبيب وهيثم سعيد ومحمد فاخر ومرتضى حسن، ولفئة سيف المبارزة علاء حسين وعباس عبد الواحد وحسن سعد وزيد خلف، ولفئة سلاح الشيش علي حبيب وعلي ليث وسيف صالح وحبيب حسن.

واوضح ان اتحاد المبارزة قرر التعاقد مع المدرب الانجليزي، بنجامين لو، للأشراف على المنتخب لمدة 10 ايام وهي مدة مكوثه في ووشي من اجل معاينة اللاعبين واطلاعه على مستوياتهم الفنية وتسجيل ملاحظاته، حيث سيحضر إلى بغداد بعد انتهاء البطولة لإبرام عقداً تدريبياً مع اتحاد المبارزة المركزي ليكون مشرفا على المنتخبات الوطنية بهدف تطويرها والاستفادة من خدماته كمدرب له خبرات طويلة في رياضة السيوف.

واشار حسن، إلى ان الاتحاد المركزي للمبارزة، قرر المشاركة بلاعبين من ذوي الخبرة والشباب في نهائيات كأس العالم بهدف تعزيز حضور العناصر الجديدة، وتعزيز التصنيف في المستوى الدولي.

لا سيما انهم باعمار صغيرة يحتاجون إلى المزيد من الاحتكاك بلاعبي الدول المتقدمة، موضحاص ان الاسماء الشبابية التي تشارك اكدت جدارتها على الصعيد الشبابي ويقف العراق بهذه الفئة بالترتيب 16 عالميا والسادس آسيويا.

وقال ان المعسكر التدريبي الاعدادي للمنتخبات الوطنية بالاسلحة الثلاثة كان ناجحا، وشهد اقامة تدريبات مكثفة بواقع وحدتين صباحية ومسائية، وتم تهيئة جميع التجهيزات الحديثة الخاصة باللعبة لوفد العراق قبل السفر إلى الصين.

كما بين، ان الحكم الدولي، د. علاء عبد الله سيشارك في إدارة منافسات ضمن البطولة بدعوة من اتحاد المبـارزة الدولـي.