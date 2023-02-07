فريق نخلة وطن يواصل إقامة النشاطات الرياضية والثقافية

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل فريق نخلة وطن ل للثقافة والتنمية المستدامة إقامة النشاطات التي تسهم في الارتقاء بالجانب الثقافي والرياضي لعضواته ولكافة الشرائح الأخرى، وبحسب مديرة الفريق، سعاد حسن الجوهري، فأن العمل متواصل بإقامة الأنشطة منها دورات اللغة الإنجليزية ودورة بعنوان «(الحزن والبكاء أحيانا/ هل هو ضروري أثناء مواجهة بعض المشاكل الشديدة أو فراق الاحبة؟ هل الحزن لمشاكل الغير دليل على الاستقرار النفسي ولماذا؟).»ونظم ندوة بعنوان «تدني المستوى العلمي في المدارس» والقت فيها محاضرة للاستاذة التربوية جميلة رضا.

وأشارت إلى ان الفريق ما يزال ينظم جولاته الميدانية في شوارع بغداد كما اقام مؤخرا سفرة إلى مدينة سامراء وبينت ان عدد عضواته في تزايد بعد اطلاعهن على آلية عمل الفريق والمحتوى الهادف الذي يقدمه.

كما نظم وبمناسبة العطلة الربيعية وتحت شعار (براعم الوطن.. املنا.. حاضرنا ومستقبلنا) مهرجانا للأطفال بالتعاون مع دائرة العلاقات والاعلام حيث تخلل المهرجان مشاركة قسم الشرطة المجتمعيـة وقسـم العلاقـات العامة وتكريم عدد من الأطفـال المبدعـين كما عبر القائمـون علـى المهرجان عن شكرهـم وتقديرهـم لدائرة العلاقـات والاعلام للتعاون الدائم والمثمـر في مثل هكذا نشاطـات تعزز الثقـة والتواصـل بيـن المجتمـع وقواتنـا الأمنيـة.