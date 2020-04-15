يستعمل المنشورات للبحث عن زوجة خالية من الفيروسات

في ظل الإغلاق شبه الكامل لجميع مرافق الحياة في معظم بلدان العالم نتيجة لتفشي فيروس كورونا، بات من الصعب العثور على شريك الحياة بسهولة، وهذا ما دفع رجلاً أمريكياً من مدينة نيويورك لاستخدام المنشورات الورقية للبحث عن فتاة أحلامه.

وقد وزّع الرجل الكثير من المنشورات في العديد من الأماكن العامة بمدينة نيويورك، أهمها حديقة سنترال بارك العامة، وساحة تايمز سكوير، ومنطقة بيغ آبل.

وقال الرجل في منشوراته، إنه يبحث عن امرأة تتمتع بالنظافة الشخصية والصحة الجيدة، وأن تكون خالية من الجراثيم والفيروسات.

وتمكنت صحيفة نيويورك بوست من تحديد هوية صاحب المنشورات “براد” الذي قال إنه توصل إلى هذه الفكرة بسبب عدم مقدرته على التواصل مع الآخرين في ظل ظروف انتشار وباء كورونا.

وأضاف براد (30 عاماً): ” شعرت بالوحدة بعد أن جعل التباعد الاجتماعي مقابلة الأشخاص أمراً صعباً، وكنت أتساءل كيف ومتى سيكون من الممكن أن ألتقي بامرأة أحبها. لذا قررت أن أستخدم منشورات ورقية لتحقيق هذا الهدف”

وأشار براد إلى أنه لم يلجأ لمواقع المواعدة على الإنترنت، وفضل استعمال هذه الطريقة البسيطة في الأماكن التي تمارس فيها بعض النساء اللواتي يتمتعن بصحة جيدة، الرياضة والجري.

وأكد براد على أنه حصل على الكثير من الرسائل على بريده الإلكتروني، وأنه يحاول في الوقت الحاضر اختيار المرأة المناسبة لتكون شريكة حياته، على وفق ما ورد في موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.