«كردي» يتفقد مراكز الموهبة الرياضية

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

قام مستشار وزير الشباب والرياضة الدكتور فاضل كردي برفقة ممثل مكتب الوزير الدكتور بلال علي بجولة تفقدية لقسم المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية التابع الى دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات للاطلاع على سير العمل هناك.

الزيارة شملت المراكز الوطنية للملاكمة وكرة اليد والكرة الطائرة وكرة القدم والعاب القوى والتقى المستشار مديري تلك المراكز وعدد من المدربين ، واكد في تصريح لإعلام شؤون الاقاليم على ان الجولة التفقدية كانت مثمرة ، وقد جرى التشديد خلالها على ضرورة بذل الجهود الحثيثة لتقديم الافضل للاعبين، مشيراً الى انه قد أستمع الى طروحات ورؤى مديري المراكز الوطنية لتطوير العمل الفني والاداري فيها ، فضلا عن المعوقات التي قد تعرقل سبيل ذلك ، واعداً بالسعي لحل الاشكاليات و تذليل الصعوبات لاسيما امدادات الطاقة الكهربائية التي تواجه انقطاعا مستمرا خلال فترة التدريب لما لذلك من تأثير سلبي على سير واستمرار الوحدات التدريبية بشكل منتظم.