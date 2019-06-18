تشيلي تستهل حملة الدفاع عن اللقب باكتساح اليابان

قطر تبدأ الاعداد لملاقاة كولومبيا

ريودي جانيرو ـ وكالات:

استهل منتخب التشيلي حملة الدفاع عن اللقب باكتساحه نظيره الياباني برباعية نظيفة في ساو باولو فجر أمس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أميركا 2019.

وجاءت الأهداف عن طريق كل من اريك بولغار (41) وادواردو فارغاس (54 و83) واليكسيس سانشيز (82).. وبهذا الفوز العريض، تشاركت تشيلي التي توجت بالنسختين السابقتين، صدارة المجموعة الثالثة مع أوروغواي التي كانت فازت بنفس النتيجة على الإكوادور يوم أمس. وفي الجولة المقبلة تواجه تشيلي الإكوادور فجر السبت، أمام اليابان ضيفة البطولة إلى جانب قطر، فتلعب أمام أوروغواي فجر الجمعة المقبل.

إلى ذلك، وصلت إلى مدينة ساو باولو البرازيلية بعثة المنتخب القطري لكرة القدم، وذلك للتجهيز للمباراة الثانية أمام منتخب كولومبيا والتي ستقام في الساعات الأولى من يوم فجر غد الخميس، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كوبا أميركا.

وأدى المنتخب القطري تدريبًا خفيفًا استشفائيًا عقب الوصول إلى ساو باولو من أجل إعادة الاستشفاء بالنسبة للاعبين لاسيما الذين شاركوا في لقاء باراجواي الأول والذي انتهت بالتعادل الإيجابي (2 / 2) في ريو دي جانيرو.

وسوف يؤدي المنتخب القطري التدريب الأخير له مساء أمس على ملعب المورميبي الشهير والذي احتضن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.. ويسعى الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة للقاء كولومبيا المهم جدًا في بطولة كوبا أميركا.

كما وصل منتخب كولومبيا فجر الإثنين لمدينة ساو باولو، من أجل التحضير لثاني مواجهاته في المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، أمام قطر، بحثا عن تأكيد التأهل لدور الثمانية، عقب الفوز الثمين في بداية المشوار على الأرجنتين بثنائية نظيفة.

والتحقت كتيبة المدرب كارلوس كيروش بفندق الإقامة بمدينة ساو باولو، حيث كان في استقبالها العشرات من الجماهير الكولومبية التي هتفت لهم بحرارة كبيرة بعد الأداء الكبير الذي قدمه المنتخب أمام «الألبيسيليستي».

وتتصدر كولوميبيا المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بعد تعادل باراجواي وقطر مساء الأحد بهدفين لمثلهما، وستبحث عن بطاقة التأهل لدور الثمانية أمام «العنابي» القطري فجر يوم غد الخميس على ملعب (مورومبي).. وأجرت المجموعة الأساسية في مباراة الأرجنتين تدريبات استشفائية على ملعب (بيتواكو) بمدينة سلفادور، في حين خاضت المجموعة الاحتياطية تدريبات خفيفة.. وسيخوض «لوس كافيتيروس» مرانهم الأول بمدينة ساو باولو داخل مركز تدريبات بالميراس، وسيكون خلف الأبواب المغلقة.

من جانب اخر ستكمل الأوروغواي مشوارها في كوبا أميركا المقامة في البرازيل من دون لاعب وسطها ماتياس فيتشينو، وذلك بسبب إصابة تعرض لها في مباراة الأحد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الإكوادور (4-0).. وأصيب لاعب إنتر ميلان الإيطالي في العضلة الخلفية للفخذ قبيل نهاية المباراة، وخضع الإثنين للفحوص التي أظهرت أن ليس باستطاعته مواصلة المشوار مع منتخب بلاده في البطولة القارية.

وقال الاتحاد الأوروغوياني في بيان «كشفت نتائج التصوير إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ما سيبعده عن المشاركة في ما تبقى من البطولة».

وأقر مدرب المنتخب أوسكار تاباريز في المؤتمر الصحافي الذي تلى الفوز على الإكوادور بأنه يشعر بالقلق حيال حجم خطورة الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط البالغ 27 عاماً.