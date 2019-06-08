وزارة الصحة والبيئة تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

بغداد _ الصباح الجديد:

برعاية وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان نظمت وزارة الصحة والبيئة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ وإطلاق الحملة الوطنية لزيادة الضرائب على منتجات التبغ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على قاعة نقابة الأطباء الكائنة في المنصور

وتضمنت الاحتفالية كلمة للوزير القاها نيابه عنه الوكيل الفني، الدكتور جاسم الفلاحي اكد فيها ان دول العالم كافة تحتفل بالامتناع عن التدخين وتعاطي التبغ بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ ووزارة الصحة اليوم تنظم احتفالية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من اجل ترسيخ الوعي بأهمية منع التدخين على وفق آليات وخطط تنسجم مع قانون منع التدخين في الأماكن وان هذا القانون يهدف الى حماية المواطنين ومجتمعنا من التدخين وتقليل نسبة المدخنين ,واشار الوزير في كلمته الى ان الوزارة ستتولى التنسيق مع الوزارت والجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف هذا القانون وتصميم مناهج الدراسة التربوية وإقامة برامج التوعية للمجتمع والمزارعين بزراعة المواد المفيدة للمواطن بدلا من التبغ ومحاسبة المخالفين والمدخنين في المؤسسات والوزارات والأماكن العامة والمطارات وقاعات الدراسة والأماكن العامة والمطاعم والمسارح إلخ فضلا عن تنظيم الوزارة لحملات توعية منها (قانونكم يحمينا) حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

بعد ذلك ألقى ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور علي اكبر كلمة المنظمة بين فيها توجه المنظمة لدعم عموم نشاطات وزارة الصحة والتي تسهم بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنها قانون التدخين ووجه رسالتين الاولى تخص الجماهير وضرورة توعيتهم وتحذيرهم من مخاطر التدخين والرسالة الثانية لصناع القرار بضرورة الإسراع بتطبيق القانون للحد من التدخين وتوفير العلاجات للمرضى المدخنين وتكثيف الوعي الاعلامي من قبل وسائل الاعلام بمخاطر التدخين سواء على الفرد المدخن والمحيطين به ومحاسبة الجهات الاعلامية التي تروج وتحث على التدخين واهمية توفير العلاجات المناسبة للمرضى المدخنين . كما تضمنت الاحتفالية كلمة لممثل نقيب الاطباء في العراق وكلمة لرئيس جمعية مكافحة التدرن وعرض فيديوي توضيحي عن مخاطر التدخين وفعاليات مسرحية وغنائية متنوعة .

من جانبها اقامت وحدتا الاعلام وتعزيز الصحة في قطاع الحمدانية للرعاية الصحية الاولية في نينوى احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين وبدعم من قبل وحدة الصحة النفسية لمنظمة IOM الدولية في الحمدانية على قاعة مركز صحي الحمدانية لطب الاسرة ، وبحضور معاون مدير القطاع الدكتور رغيد جنان والملاكات الطبية والصحية والادارية العاملة في المراكز الصحية التابعة للقطاع.

وتم خلال الاحتفالية القاء محاضرة من قبل الدكتور يحي معن الصباغ بين فيها مخاطر التدخين على الفرد والمجتمع ومناقشة سبل وطرق اقناع الافراد بالامتناع عن التدخين فضلا عن مناقشة ضرورة توعية الشباب بمضار التبغ والاركيلة والايعاز الى وسائل الاعلام بضرورة تكثيف رسائل التوعية حول مضار التدخين حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع . وتؤدي حملة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ لعام 2019 إلى إذكاء الوعي عن الأخطار الناجمة عن تدخين التبغ والتعرّض لدخان التبغ غير المباشر وإدراك مخاطر تدخين التبغ على الصحة الرئوية بصفة خاصة وحجم معدلات الوفاة والإصابة بالمرض عالمياً نتيجة الأمراض الرئوية التي يتسبّب فيها التبغ، بما في ذلك الأمراض التنفسية المزمنة وسرطان الرئة؛

ويؤثر موضوع التبغ والصحة الرئوية الشامل لعدة قطاعات على عمليات عالمية أخرى، مثل الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الأمراض غير السارية والسل وتلوث الهواء بغرض النهوض بالصحة. ويعدّ ذلك بمثابة فرصة سانحة لإشراك أصحاب المصلحة عبر القطاعات وتمكين البلدان من تعزيز تنفيذ التدابير الخاصة ببرنامج MPOWER (مجموعة من السياسات الرامية إلى دحر وباء التبغ) التي ثبتت فعاليتها، والمنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. ومن أجل تحقيق غاية هدف التنمية المستدامة المتمثلة في تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030، يجب أن تكون مكافحة التبغ أولوية للحكومات والمجتمعات في أنحاء العالم.

إلا أن العالم ليس على المسار الصحيح لبلوغ هذه الغاية في الوقت الراهن.

وينبغي للبلدان أن تتصدى لوباء التبغ عبر تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ تنفيذاً تاماً، وباعتماد التدابير الخاصة ببرنامج MPOWER عند أعلى مستويات الإنجاز، وهو ما ينطوي على وضع وتطبيق وإنفاذ أنجع السياسات لمكافحة التبغ بهدف الحدّ من الطلب عليه.