يوم المرأة الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير مارس 8th, 2020 التعليقات على يوم المرأة مغلقة 19 views هل تحتاج المرأة الى عيد؟ سيرين عبد النور تنتقد وزير الصحة: لا داعي للهلع نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة يوم واحد للمرأة لا يكفي مارس 8th, 2020 رغم انخفاض أسعار النفط.. الحكومة مستعدة لإيقاف كل شيء لتأمين رواتب الموظفين مارس 8th, 2020 قلق كبير داخل البيت الشيعي وتوقعات بانتهاء الوقت دون ترشيح رئيس جديد للحكومة مارس 8th, 2020 مطالبة بترشيح شخصية نسوية لرئاسة الحكومة الجديدة مارس 8th, 2020 صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية تصنف العراق بأخطر مكان على القوات الأميركية مارس 8th, 2020 مديرية الدفاع المدني تطالب أصحاب المنازل بعدم السماح لأي فرق “مدنية” بتعفيرها مارس 8th, 2020 أدب الطفل.. الأسئلة و السياق مارس 8th, 2020 اقترب أيها الشعر مارس 8th, 2020 ميسلون هادي تُحاكي الواقع بأسلوب الخيال العلمي مارس 8th, 2020 التعليقات مغلقة