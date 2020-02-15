القضاء يوعز باستدعاء من يدعي بيع وشراء المناصب الحكومية والتحقيق بمدى صحة دعواه

بغداد ـ الصباح الجديد:

أوعز مجلس القضاء الأعلى يوعز إلى محكمة تحقيق الكرخ امس السبت، بإجراء التحقيق العاجل بخصوص تصريح السياسي ابراهيم الصميدعي الخاص بـ”عرض أموال مقابل تولي مناصب” في الحكومة المزمع تشكيلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة”.

وأضاف بيرقدار في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه أنه “في حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة على وفق القانون”.