الصالحي: علاوي سيعلن كابينته الوزارية مطلع الاسبوع المقبل بعيداً عن رؤية الاحزاب

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي امس السبت عن نتائج مباحثاته مع المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، مؤكداً إن علاوي سيعلن الكابينة مطلع الاسبوع المقبل بغض النظر عن رؤية الاحزاب.

وقال الصالحي في بيان تلقته الصباح الجديد نسخة منه إنه “عقدنا عدة لقاءات مع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، والاخير يصر على ان تكون الكابينة الوزارية من التكنوقراط يقابله رفض من قبل الاحزاب السياسية الكبيرة”.

وتابع ان “الكابينة تحتوي على خمسة وزراء من شريحة النساء”، مبينا ان “بعض الاحزاب الشيعية تصر على بقاء وزراءها، واربيل تريد أيضاً الابقاء على وزير المالية في الكابينة”.

واشار الى ان “علاوي اكد على تمثيل التركمان في الكابينة الوزارية، وهو يصر على اعلان الكابينة مطلع الاسبوع المقبل بغض النظر عن رؤية الاحزاب”.

واضاف انه “علينا قدر الامكان ابعاد كركوك عن دائرة الصراع، وتحديدا منطقة داقوق وابعاد الدواعش”.