مدير الاعمار الهندسي تطلع ميدانيا على سير العمل لثلاثة مشاريع

تشرف عليها الدائرة لصالح شركة تسويق النفط سومو

بغداد – جاسم الطائي

قامت مدير عام دائرة الاعمار الهندسي وكالة المهندسة احلام سعيد جواد بزيارة ميدانية للأطلاع على سير العمل لثلاثة مشاريع لصالح شركة تسويق النفط سومو تقوم الدائرة بالاشراف عليها.

وقالت مديرة عام الدائرة ان الدائرة تقوم بعملية الاشراف الهندسي لثلاثة مشاريع لصالح شركة تسويق النفط ( سومو ) والتي تشمل مشروع المجمع السكني لشركة تسويق النفط ( سومو ) والمخصص لمنتسبي وزارة النفط ومشروع الملحق الاداري للشركة ومشروع الدفاع المدني.

وأضافت مديرة عام الدائرة ان كوادرنا الهندسية والفنية تعمل بكل كفاءة ونشاط ومثابرة لتنفيذ الاعمال المناطة بهم وفق المخطط وحسب المواصفات المطلوبة. مبينة ان كوادرنا حظيت بأعجاب وتقدير القيادات العليا لدى الشركة لما تملكه كوادرنا من كفاءة وخبرة في عمل الاشراف الهندسي.موجهة ان يستمر العمل بالروحية العالية والدقة وبضرورة أنجاز العمل وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

فيما أشار معاون المدير العام في الدائرة الدكتور محمد حيدر الساكني خلال مرافقته مديرة عام الدائرة ان الدائرة تمتلك طاقات هندسية كفوءة سواء بعملية الاشراف الهندسي او في أعداد التصاميم مما عزز شركة تسويق النفط سوموالى توقيع ثلاثة عقود معنا ومن المؤمل توقيع عقد رابع لغرض الاشراف الهندسي على أنشاء فندق كبير.

فيما بين مدير قسم المشاريع في الدائرة المهندس عادل حمدي ان المشاريع التي تشرف عليها كوادرنا الهندسية والفنية هي مشروع مجمع سومو السكني والبالغ كلفته أكثر من (52) مليار دينار وينفذ على مساحة (64) الف متر مربع وبمدة أنجاز (36) شهرا. مبينا أن المشروع يقع مجاور نصب الشهيد في محافظة بغداد.

وتابع ان المشروع يتكون من (31) بناية عمودية ذات اربع وخمسة طوابق وبواقع (453) شقة تتراوح مساحاتها ما بين (125 م2 , 150م2, 175م2, 200م2 )..كما يحتوي المشروع على قاعتين ومحلات للتسوق وساحة لوقوف السيارات وملجأين.أما المشروع الثاني فهو مشروع بناية الملحق الاداري للشركة ويتكون من ثلاثة طوابق وممرات رابطة مع البناية الرئيسية لشركة تسويق النفط سومو وتبلغ مساحة كل طابق مع الممر الرابط (940)م2 ومصاعد عدد (2) .والمشروع الثالث هو مشروع الدفاع المدني وتتكون البناية من طابقين ( طابق ارضي وطابق اول) وكراج بأرتفاع تسعة امتار يتسع لسيارات أطفاء عدد (2) ومكاتب ادارة وصالة رياضية ومصلى وصالة استقبال عدد (2) ومخزن عدد(2) ومجموعة حمامات عدد(2) مع حمامات منفردة عدد(4) .منينا ان المساحة الكلية للبناية تبلغ (3500)م2 وبمساحة اجمالية (1000)م2 وأعمال طرق وحدائق بمساحة (1000)م2.