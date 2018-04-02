الملف الأمني

انفجار لاصقة أسفل سيارة ركاب جنوبي بغداد * تدمير مضافة في حوض حمرين شمال شرقي ديالى

القوّات الأمنية بصلاح الدين تشن حملة تعقب * تفكيك “خلية إرهابية” في تل الرمان أيمن الموصل

بغداد – انفجار لاصقة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاثنين ان ثلاثة اشخاص اصيبوا بانفجار عبوة لاصقة اسفل سيارة تقل ركابا جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل عجلة نوع كيا تقل ركابا انفجرت، مساء يوم امس الاول في اثناء مرورها في تقاطع البياع، جنوبي بغداد، ما أسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين يستقلون السيارة بجروح مختلفة” ، مضيفا أن “قوة أمنية قامت بنقل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لكشف الجهة التي تقف وراء الحادث”.

ديالى – عملية عسكرية

اعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي امس الاثنين، تدمير مضافة ومركبة لتنظيم “داعش” في عملية عسكرية واسعة في حوض حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال الفريق الركن العزاوي إن “العملية العسكرية الواسعة التي انطلقت في حوض حمرين(75كم شمال شرق ب‍عقوبة) من محورين شملت ثماني مناطق من بينها الخلاوية وباسناد من طيران الجيش لتعقب فلول داعش الإرهابي” ، مضيفا ان “العملية أسفرت في نتائجها الاولية عن ضبط مضافة ومركبة لتنظيم داعش جرى تدميرهما، والعمل جارٍ لتمشيط مناطق واسعة ومترامية من قبل القوات الأمنية المشتركة”.

كركوك – عملية ليلية

اعلن الحشد الشعبي امس الاثنين عن تنفيذ اللواء 11 عملية ضد فلول داعش في الحويجة لمنع استهداف القوات الأمنية.

وقال آمر اللواء ان “قاطع مسؤولية اللواء 11 بالحشد الشعبي هو مناطق الرياض (جنوب غربي كركوك)، وخلال متابعتنا لهذه المنطقة عبر الجهد الاستخباري لاحظنا تحركا للعدو” ، مضيفا ان “اللواء جهز قوة كبيرة نفذت عملية ليلية ضد الارهابيين بتلك المنطقة وتحرك مقاتلو اللواء راجلا ومن ثم بالاليات لمنع العدو من استغلال الثغرات التي يستهدف من خلالها القوات الأمنية”، مؤكدا ان “هذه العملية تعتبر جريئة وعالية الاهمية كون المنطقة زراعية وفيها بزول كثيرة”.

واشار الى ان “اللواء 11 استطاع ايقاف العدو الذي حاول استهداف قطعات الشرطة الاتحادية وعادت القوة سالمة، وهو كان تمرينا ليلياً منع العدو من التحرك نحو تحقيق اهدافه في المنطقة”.

صلاح الدين – حملة تفتيش

اكد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاثنين انطلاق حملة تعقب وتفتيش للقوات الامنية في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر ان ألوية تابعة للحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية والرد السريع بإسناد طيران الجيش تقوم بعمليات تفتيش وتعقب لعناصر داعش جنوب قضاء الطوز ، لافتا الى ان طريق بغداد كركوك شهد مؤخراً خروقات امنية ، عبر نصب سيطرات وهمية، تمكن العدو خلالها من قتل عدد من عناصر القوات الامنية اضافة الى خطف مدنيين وقتلهم.

الانبار – تفكيك خلية ارهابية

افاد مصدر امني في قيادة العمليات المشتركة بتفكيك خلية ارهابية متخصصة بزرع العبوات الناسفة في محافظة الانبار.

وذكر المصدر أن “رجال الاستخبارات العسكرية في اللواء 41 الفرقة العاشرة تمكنوا من تفكيك خلية ارهابية متخصصة بزرع العبوات الناسفة كانت تخطط للقيام بعمليات اجرامية في عدة مناطق وألقت القبض على جميع افرادها في منطقتي البو علي والبو شعبان في الرمادي بالانبار” ، مضيفا ان “تنفيذ هذه العملية يأتي إستناداً الى معلومات استخبارية واختراق دقيق للخلية والتي يعد افرادها من المطلوبين للقضاء على وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب”.

ذي قار – اعتقال مطلوب

اكد مصدر محلي في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار امس الاثنين، بان الاجهزة الامنية بالقضاء اعتقلت متهما محكوم غيابيا .

وافاد المصدر المحلي ان “الاجهزة الامنية بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار تمكنت من القبض على متهم محكوم غيابيا بالسجن المؤبد نتيجة اقترافه جريمة حرق احد المنازل في القضاء” ، لافتا الى ان “الاجهزة الامنية اكملت جميع الاجراءات التحقيقية الخاصة بالمتهم وقامت بتسليمه الى جهة الطلب”

نينوى – عملية نوعية

كشف مصدر في مديرية الاستخبارات العسكرية امس الاثنين تفكيك “خلية ارهابية” في تل الرمان أيمن الموصل.

وقالت المديرية “تمكن رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبعملية نوعية نفذت على وفق معلومات إستخبارية دقيقة وإتسمت بالتخطيط والمتابعة والجرأة من تفكيك خلية إرهابية في منطقة تل الرمان بالجانب الأيمن من الموصل” ، مشيرة الى أن الخلية “كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية وتلقي القبض على جميع افرادها وهم من المطلوبين للقضاء على وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب”.